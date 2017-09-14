"наиболее сложные элементы баллистики: двигатель, твердое топливо к нему, сервоприводы.

........

По его данным, к началу полномасштабной российской агрессии «Южмаш» смог создать лишь четыре твердотопливных одноступенчатых двигателя для украинского «Сапсана».



Украинское профильное издание Defense Express сообщало, что удалось изготовить больше — 12 ракетных двигателей.



Однако самый большой скепсис эксперта вызывает реальная возможность «Южмаша» на данный момент производить эти двигатели после нескольких сокрушительных воздушных ударов России. В частности, 21 ноября 2024 года именно это предприятие в Днепре стало главной целью российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».



«Остались ли у „Южмаша“ возможности производить эти двигатели? Это большой вопрос. Удар „Орешником“ в ноябре 2024 года был неспроста. По некоторым данным, удар пришелся именно по тому цеху, который был завязан на производстве двигателей», — говорит Жирохов в разговоре с Би-би-си.

....существует большая проблема с топливом к ним.

.....Для создания ракетного топлива важно иметь доступ к большим объемам специальной химической продукции. В частности, нужен перхлорат аммония...

.....В последние годы в мире стремительно растет спрос на это химическое соединение. Китайские производители — в числе лидеров по его производству и импорту.

.....В Украине это соединение не производят.

........Даже Россия, имея мощные разработки советской эпохи, потратила на создание «Искандера» почти двадцать лет, миллиарды долларов и все еще продолжает его совершенствовать.



«Да, в учебниках все есть. Но ведь есть большая разница между учебником, практикой и реальным умением производить. И есть просто пропасть между концептом, образцом, который выходит на испытания, образцом, который их завершил и готов к серийному производству, и самой серийной ракетой. Между каждым из этих этапов — огромная пропасть во времени и деньгах», — говорит Катков.