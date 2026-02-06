при наличии притока воздуха и вентканалов можно ставить газовый котёл переделанный под пропан.
чаще всего вентканалов нет. знаю кейс когда их долбили в стене 9этажной панельки
Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:50
Додано: П'ят 06 лют, 2026 17:10
звичано не ЦА квартири, просто зайшла мова про буржуйки в квартирах і я не стримався . де бачив? да прямо зараз дивлюсь, опалюю такою штукою будинок+ гаряча вода на помитись при потребі. водяна топка українського виробництва (гаврилів), польський контроллер горіння plum 360 eco, 800 літрів теплоакумулятор із двома теплообмінниками. потратився в свій час звичайно, але дуже дуже довольний зараз таким рішенням. одна протопка в день десь неспішно на 4-6 годин (в залежності від морозів) гріє бочку, потім з неї грію теплі підлоги. також іде попередній нагрів холоднючої води зі скважини перед бойлерами, що зменшує навантаження на акумулятор. з дровами тільки не розрахував, не думав про такі морози і такі жострі відключення. газу нема, твердопаливного котла нема. електро котел є але самі розумієте зараз він нах не треба. хоча коли було світло по 6-7 годин то встигав ним прогрівати підлогу теж. камін із функцією твердопаливного котла по суті, трохи менше ефективність водяного теплообмінника, зате все барахло під боком в опалювальному контурі і не треба в сарай бігати кочегарить. навіть теплові втрати від роботи інвертора гріють рекуператор ПВВ юра теплотехнік би зацінив
думаю зараз такі штуки будуть набувати популярності.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:46
в пятницу плюс 10 обещают и нахрена та бочка с горячей водой(а куда эту воду то? в параллельную центральной систему отопления со своими радиаторами что ли? или полы тёплые сделать на базе этой бочки?), может комк то актуальней дузовку с электроплитой от этой байды запитать.
По теме - жлобства при выборе максимально эффективных,дешёвых и мощных решений - при цене станций Квт/часов на 8 около 5-7куе, раньше, когда не было растаможки на электромобили, можно было привезти что то с оторванными колёсами или боковым ударом в центральную стойку, года так 2020го и батареей вдесятеро больше за почти те же деньги.
Но это вариант наверно для дома только с подведёнными минимум 10кВт мощности сети
В электромуравейнике на 32 этажа это затащить можно будет наверно только в пентхаус или если кто то скупит полэтажа и обьединит пяток однух в одни хоромы.
Ну или как вариант поставить это внизу в каком либо "гаражике" с подведёнными 3-5 Квт на малом отдалении от дома и протянуть с того помещения линию себе "в форточку".
В реальном Грейте там или Риверсайде наверно это нереально.
В Липках Конга лЁгко.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 19:54
Там литий, а не LiFePO4. К тому же жуткий колхоз.
Я предпочел нормальную заводскую сборку, а не бегать в морозы с отпавшими перемычками иди БМСками. Нужно решение Bolt-on, какой вы инвертор посадите на эту батарею, на какое напряжение? По любому колхозить. + стоимость инвертора. Смысл?
