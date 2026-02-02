|
|
|
Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лют, 2026 17:20
Пропонуємо до обговорення:
Ребрендинг «Укрпошти» спричинив хвилю критики в соцмережах: користувачі заявляли, що кошти, витрачені на оновлення бренду, доцільніше було б спрямувати на підвищення зарплат працівникам відділень. На цьому тлі СЕО компанії Ігор Смілянський публічно прокоментував ситуацію з оплатою праці та навів конкретні цифри щодо доходів у компанії.
Дивися повний текст Які зарплати отримують на «Укрпошті» — ось що каже Смілянський (інфографіка)
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100768
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лют, 2026 17:20
В селах де населення до 5 000 , зарплата мала і відділення закриваються. Понабирали мужиків заради броні. Сервіс нуль.
-
jarikmurovane
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 06.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|