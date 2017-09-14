Schmit написав:О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023. "А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею. Результат - "мы в дерьме".
І зараз, коли може вирішитися, на яких умовах завершиться війна і яким буде мир після неї, нам треба чітко зрозуміти нашу переговорну позицію.
А у нас вона об'єктивно слабка.
Останній рік ми то відмовляємося, то погоджуємося на пропозиції Трампа. Спочатку Зеленський дратує Трампа і американців, потім Єрмак.
Результат: відносини з США - під доволі великим питанням.
Наша енергетика у найважчій ситуації за всю історію незалежності. Ми вже довгий час не експортуємо електроенергію, у нас навіть без обстрілів можуть ставатися блекаути, а енергосистема залежить від електроенергії з-за кордону.
Зате є Міндіч та Цукерман, які гріють душі й квартири українців позитивними емоціями з Ізраїлю.
русня постійно завдає сильних обстрілів, а у нас немає 1000 дронів перехоплювачів, немає захисту енергооб'єктів.
Спочатку Зеленський переводить досвідчених службовців ППО в піхоту, а потім доводиться вигадувати програми набору людей в ППО, бо дрони нікому збивати.
Про систему мобілізації навіть нічого казати не треба. Зеленський вбив довіру людей до держави, вбиває довіру до армію, а через його рішення й бездіяльність фронт відкочується на захід.
Саме Зеленський та його друзі призвели до слабкості нашої країни в такий важливий момент історії.
І саме заручниками його дій стали українці.
І він має понести за це відповідальність, щонайменше - політичну.
