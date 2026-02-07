|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 07 лют, 2026 07:31
maniachello написав: Investor_K написав:
Гривнедепо наше все!
гривня укрепилась
к доллару
Саме так, дядьку
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11394
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 10:17
А если курс подбитым гвертольётом вниз?
Ну как в 92м
Или даже в 93м
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5647
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 370 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:53
барабашов написав:
А если курс подбитым гвертольётом вниз?
Ну как в 92м
Или даже в 93м
Ви маєте на увазі супергіперінфляцію?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11394
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор