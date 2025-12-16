|
Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Станом на кінець січня поточний ринок резервних джерел живлення в Україні оцінюється за сумарною накопичуваною ємністю зарядних станцій, встановлених у домівках та бізнесах, у 1,6 ГВт. На частку EcoFlow припадає 62% цього ринку.
Дивися повний текст Українці накупили Ecoflow потужністю з атомний реактор
R2
- Робот новин
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:47
я так розумію у зв'язку з декомунізвціею закон збереження енергії відмінили
fox767676
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:54
fox767676 написав:
я так розумію у зв'язку з декомунізвціею закон збереження енергії відмінили
Відмінили здоровий глузд. Ще з ковіду.
Banderlog
