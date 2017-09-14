RSS
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:11

  Banderlog написав:але до чого ти почав за церкву
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31502
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:13

  Water написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо

1. Как и в любой другой стране.

Мати знайомої приїхала в гості до дочки в Італію і померла, труп спалили, прах дочка розвіяла над морем в районі Сан-Ремо, сказала шо мати хотіла там побувать.

Это было ее решение - могла в колумбарий отдать
https://bloha-v-svitere.livejournal.com/609601.html?
_hunter
 
Повідомлень: 11479
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:16

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:але до чого ти почав за церкву
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.

І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 891
З нами з: 01.06.19
Подякував: 126 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:23

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:але до чого ти почав за церкву
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.

Нема в мене ідолопоклонства грошам. Гроші це просто мірило корисності при капіталізмі. Хіба хліб дають в магазині не за гроші? Піп теж живе посеред людей і хліб купляє за гроші і джип заправляє теж за гроші. Чому ти дивуєшся що вони йому потрібні?
Знаєш скільки платять солдатові в тилу поза зоною бойових дій? 22 тисячі грн. І там не 8 годинний робочий день і не 5 денний робочий тиждень. Воно того варте?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4617
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:31

  Banderlog написав:Знаєш скільки платять солдатові в тилу поза зоною бойових дій? 22 тисячі грн. І там не 8 годинний робочий день і не 5 денний робочий тиждень. Воно того варте
кругом обман!!; картина маслом, пока один отвлекает людей другой тырит их продукты
Зображення
кругом обман
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 08 лют, 2026 14:34, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31502
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:32

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями
что ты тогда делаешь в церкви? Я думал может хотя бы кагор там наливают на халяву
ти точно знаєш шо таке церква? Чи собі намалював уявну і думаєш що в тій уявній мені місця нема?
нє. Кагору на халяву там нема. ) кагор тіки своїм і тіки за діло. :lol:
але до чого ти почав за церкву?
Тут якраз повод не захищати владу а боротися проти неї, бо теперішня влада проти моєї церкви, і не даж не особо скриває що проти церковних цінностей.
Єдине, що момент не підходящий бо війна.

влада проти церкви країни-агресора, яка прямо закликає до вбивств всупереч церковних канонам. тому якщо ти робиш вигляд, що не розумієш цього, то будемо тебе виправляти, щоб ти не ховався за вигаданими утисками.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  The_Rebel написав:Якщо так задумуватися - 100 років тому люди також народжувалися, навчалися, їли, пили, святкували, вирішували якісь свої проблеми, воювали, кохали, танцювали... І де це все? Чи хтось доглядає за їх могилами, якщо вони були звичайними мешканцями? Так і в нас буде, ми тільки орендуємо простір на землі в середньому на 70 років, тож по закінченню строку оренди нема чого його займати далі, навіть цих 2+ квадратних метра. Така суть життя
Стандартна практика
100 років цвинтар існує для поховань+100 років ПІСЛЯ останнього поховання і все-цвинтар зникає.
В Європі ( в тій самій Греції) могила КУПУЄТЬСЯ на перших 3 роки , потім можна продовжити на платній основі, але знову ж на три роки і так кожен раз , після того як оплачений термін закінчиться тіло буде ексгумоване і кремоване.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27895
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:34

  _hunter написав:
  Water написав:Мати знайомої приїхала в гості до дочки в Італію і померла, труп спалили, прах дочка розвіяла над морем в районі Сан-Ремо, сказала шо мати хотіла там побувать.

Это было ее решение - могла в колумбарий отдать
https://bloha-v-svitere.livejournal.com/609601.html?

будь другом, підкажи як тебе в колумбарій форуму віддати? :D можемо й не форуму :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:35

  Banderlog написав:...
Знаєш скільки платять солдатові в тилу поза зоною бойових дій? 22 тисячі грн. І там не 8 годинний робочий день і не 5 денний робочий тиждень. Воно того варте?

не варте, й тому грошове забезпечення військових треба піднімати...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 лют, 2026 14:46, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11596
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 14:38

  The_Rebel написав:
  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:але до чого ти почав за церкву
просто странно как в одной голове уживается идолопоклонство деньгам и иконам. Но это не к тебе лично, не заводись. Я видел священников которые за деньги не то что маму а дугу продадут.

І більше всього їх в московській церкві, на чолі з фсб-ником Гундяєм. Хоча це не означає, що на місцях не може бути і хороших священиків у будь-якій церкві
до чого тут церква? Розмова почалась з того що water розказує що наповнює бюджет, тому його замість мобілізувати на фронт треба випустити за кордон бо контракти горять :lol: .
І що платять мені з бюджету. На шо я відповів що платять мені не достатньо щоб я за ці гроші воював.
Ну тут щось почали про інші цінності.
Які саме це цінності за які я б мав воювати а ви ні ? Земля? Мова? Право носити вишиванку? :lol:
Може за те майдан на якому ви стояли а я ні? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4617
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
