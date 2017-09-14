|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:03
pesikot написав: sashaqbl написав: Дюрі-бачі написав:
в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.
Погано з фінансами.
Але добре з ВПК.
І гайки добре закручені. Звісно, воно колись може рванути, але запас міцності є.
Це все чудово, але поясни, будь ласка, якщо у них з ВПК все добре, чому вони досі не захопили всю Донецьку область ?
Бо в моєму розумінні, якщо є ресурс, то мають бути досягнення не за такий довгий період
Якщо все так довго, то щось не так з ресурсом - або його немає в необхідній кількості, або він не використовується
ресурси поки є : алкаши, віслюки (інколи навіть коні), мотобайки, старі ниви
Літаки? теж є -су57 побачили в Алжирі
Російські винищувачі п’ятого покоління Су-57 у їх експортній версії помітили у повітряному просторі Алжиру. Відповідне відео розмістив користувач мережі X @Yahia532852879.
танки? теж мають, чому не використовують на фронті?
-бережуть для Фінляндії
1
4
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:08
Banderlog написав:
Нє зайчики. Пора вже нас міняти якщо хочете продовження війни, народу з 22 року вже трохи тут наскучило.
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:10
Banderlog написав: _hunter написав:
Кто все эти люди?
- тцкшников с шальными деньгами у них нет. - возвращенцы после годовых контрактов? 🤔
Самі розумієте я не на стільки в курсі глибокого падіння економіки рф як шаман з стм.
Но дещо скажу, в росіян рівень закредитованості населення значно вищий ніж в Україні. Там різні способи розвести лохів на гроші є.
Допустим материнський капітал за який можно зробити внесок на житло. А далі вже можно добрати на сво. При розлученні з такого кредиту вже спригнути нізя.
Та я не с претензийе, чисто - так, разгово поддержать
Кстати - банальная логика подсказывает, что чем более закредитованное население - тем _лучше_ для него дефолт валюты, в которой долг номинирован. Для 100% закредитованных - вообще идеальный вариант
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:10
stm написав:
І вперше, я дійсно задумалась, в Україні я жодного разу за 4 роки війни не робила жодного донату на мішки для трупів...
Дивитись розріз мішків...
любите ви тянуть за язик...
може причина в тому що в нас гірше трупи збирають? Ви не задумувались над тим чого росіяни більше передають на трупів при обмінах?
Щодо того, що волонтери забезпечують якусь частку потреб підрозділу то давайте іще разочок бо воно вам якось тяжко втямити. Це не мій приватний підрозділ. Більшість людей тут бусифіковані а ті що пішли добровільно в 22му теж не розраховували на 5р війни, тут люди вже задовбались і хотять по домам.
Якщо я зберу свою добровольчу бригаду і забезпечення буде на державі та частково буде допомагати дівчина з хрущовки то ваша модель буде справедлива.
А поки демобілізовуйте нас і збирайте на реб песікоту
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:11
fler написав: Banderlog написав:
Нє зайчики. Пора вже нас міняти якщо хочете продовження війни, народу з 22 року вже трохи тут наскучило.
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:11
Banderlog написав: _hunter написав:
Кто все эти люди?
- тцкшников с шальными деньгами у них нет. - возвращенцы после годовых контрактов? 🤔
Самі розумієте я не на стільки в курсі глибокого падіння економіки рф як шаман з стм.
Но дещо скажу, в росіян рівень закредитованості населення значно вищий ніж в Україні. Там різні способи розвести лохів на гроші є.
Допустим материнський капітал за який можно зробити внесок на житло. А далі вже можно добрати на сво. При розлученні з такого кредиту вже спригнути нізя.
Чим вищий рівень закредитованості - тим вищий рівень життя. Це очевидний факт.
В США, наприклад, величезний рівень закредитованості.
А в бідових країнах, якесь Зімбабве, закредитованість населення мінімальна.
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:13
fler написав:
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:15
sashaqbl написав: prodigy написав:
там написано : на 252млрд вище за січень 2025, копійки? але рубль до рубля
банківська криза ще не почалась, але все йде до того,
Тобто зараз дефіцит 45%, минулого року за січень був десь 40%.
Приємно що росте, але не настільки щоб прям радіти.
щось з арифметикою?
дефіцит на 17% вище ніж рік тому : січень 26 до січня 25 (1,72трлн до 1,468трл)
минулий рік по плану був дефіцит 3,5трл по факту 7 трл (може і
офіційно 5,65трлн за 10 місяців (далі інфу засекретили)
Додано: Пон 09 лют, 2026 18:17
Але щось пішло не так ...
prodigy написав:
щось з арифметикою?
дефіцит на 17% вище ніж рік тому : січень 26 до січня 25 (1,72трлн до 1,468трл)
минулий рік по плану був дефіцит 3,5трл по факту 7 трл (може і офіційно 5,65трлн за 10 місяців (далі інфу засекретили)
Перепрошую, дуже грубо округлив. Минулого січня було 38.49% дефіциту, а тепер 45%.
Така точність достатння?
