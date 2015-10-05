У мережі шириться критика через нібито зниження шлюбного віку в Україні до 14 років. У Верховній Раді відреагували на скандал і пояснили, як змінять проект нового Цивільного кодексу.



Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.



Спікер парламенту поділився, що у мережі шириться критика "положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років".



Йдеться про проект нового Цивільного кодексу України, який найближчим часом можуть винести на розгляд ВРУ.



"Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу", - повідомив Стефанчук.



Він зауважив, що така норма "точно не має спонукального характеру" - "аби укладали шлюб з 14 років".



"Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини. Саме тому передбачено цілу низку обмежень", - розповів політик.



Перше, за його словами, - це факт:



або народження дитини в особи, яка досягла 14 років;

або її вагітності.

Друге - наявність рішення суду.



"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сім'ї, а не залишитися без батька чи матері", - наголосив Стефанчук.



Він додав, що "юридичні аргументи тут - однозначні".



"Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині", - повідомив очільник парламенту.



Підсумовуючи вищесказане він констатував: "цієї норми у проекті не буде".



"Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію", - підсумував посадовець.