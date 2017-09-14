RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16728167291673016731
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:39

  stm написав:
  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

Так і знала що пані - буде першим словом. Мужні чоловіки завжди пропустять дам уперед перед собою )))

як міни винайшли, так й почали пропускати вперед :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:52

  Shaman написав:
  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки... :lol:

Чем я хуже вас?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6001
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:53

  BeneFuckTor написав:...
Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)
...

а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.

а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 11 лют, 2026 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:54

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки... :lol:

Чем я хуже вас?

а я не відправляю людей на фронт на відміну від вас - почитайте уважно, що я пишу. а тут бачу лише чукчи-"писатели"... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1731 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 09:54

  Бетон написав:Чем я хуже вас?

Ментальним здоров'ям )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6178
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:03

  fler написав:
  _hunter написав:Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить? :shock:

hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10475
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 1905 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:03

  Бетон написав:
  Shaman написав:
  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

а Бетон буде далі з дивану роздавати вказівки... :lol:

Чем я хуже вас?

шось скотиняки ляшко давно не чути, в Монако воюе?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 23.05.14
Подякував: 646 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 10:33

  Vadim_ написав:шось скотиняки ляшко давно не чути, в Монако воюе?

Ой как промахнулись, предлагаю погуглить.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1312
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:00

Ой, а что случилось? :lol: — в полиции тоже люди, но лицо показывать не стесняются...
тцкшники ховають обличчя, бо вони люди і не хочуть, щоб їх обличчя показували, — речник Істомін
_hunter
 
Повідомлень: 11515
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 11:04

  budivelnik написав:
  BeneFuckTor написав:А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.
Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.
......
Спробую зібратись з силами і розписати в неділю на своїй гілочці ПДВ...
......

Там со следующего года НДС для ФЛП вводить собираются, вроде? - вот тогда безо всякого теоретизирования станет понятно - покупатель или перепродавец его платит :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11515
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16728167291673016731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 207858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 410789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1124668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.