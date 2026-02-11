Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною. Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше. За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт. Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти
Wirująświatła написав:что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей