ЛАД написав:Аналогично растут прибыли предпринимателей.
не зовсім так, часто навпаки, бо населення (взагалі біднішає, попри "ріст" зарплат),
мене бентежить інше: чому судді/прокурори отримають інвалідність у 29 років, а солдат навіть знаходячись у шпиталі не має виплат за поранення бо він(або рідня) не здатні назбирати повний комплект довідок
_hunter написав:бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка
це де такі бусики? В Ужгороді на тих, в кого все гаразд з документами, не витрачають свій дорогоцінний час на те, щоб катати, а потім відпускати. А от одного нашого аспіранта, який написав заяву і втратив відстрочку, зловили за ті 3 дні, які розглядалась заява на бронь. Першою помилкою було те, що він зробив це після 1 лютого, другою - що він вийшов з дому за ці 3 дні, а найголовнішою - що він на якогось біса підписався під документами, які дали в ТЦК, а не посидів в підвалі кілька днів, то його мобілізували.
Где? - да +- везде. Они еще в том году новый лайфхак придумали - можно и не "а потім відпускати"
Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации. https://tsn.ua/ru/exclusive/novyy-skand ... 38502.html
Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2. Якщо нема бронювання - то так, бусифікують. Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою. Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.
Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет. Хотя ходят слухи, что "роль кибер-безопасности сильно преувеличена" - и при наличии желания тот резерв (школьный дневник в девичестве) - вот прям находу правится... Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?
_hunter написав:Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.
Как одно другому противоречит ? откуда факт вранья высосан? Могут и не делают, это не одно и то же, внезапно. - Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. - Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???