|
|
|
Руйнація економіки РФ з початком війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: П'ят 13 лют, 2026 00:08
stm написав: andrijk777 написав: stm написав:
Скільки можливо до
розпаду друкувати грошей?
Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.
Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до
мають значення після
? Чи не вони приводять до того що після
?
Ви купували хоч раз долляри при комуняках???
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5666
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 298 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:12
killer_of_liars написав: stm написав:
Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )
я стільки не скурю і не з'їм наркоти щоб проникнутись вашими брехливими спічами
Слово недостача зазвичай використовують продавчині на базарі, сподіваюсь ви трошки більше тямите в економіці.
які цікаві обліківки - тільки но зареєструвалися - й вже висловлює безапеляційно свої думки на різних гілках, але про стан речій в Україні та Раші. до чого б це?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 818 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: П'ят 13 лют, 2026 13:33
Shaman
Всі нові - добре заблоковані старі
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17812
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|146
|224978
|
|