Руйнація економіки
РФ з початком війни

Руйнація економіки РФ з початком війни
Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
П'ят 13 лют, 2026 00:08

  stm написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав: Скільки можливо до розпаду друкувати грошей?

Все ДУЖЕ просто.
Дивіться на курс. Якщо курс падає - то вже надрукували багато. Якщо курс стане 150 - то це ще норм. Якщо вище - тоді вже є деякі проблеми в РФ.

*насправді потрібно дивитись на інфляцію. Але вас накачали казками про інфляцію 25-50%, то ці казки породжують наступні казки. Тому для вас - тільки курс.

Я дивилась курс у союзі був 1$ за 1 рупь незмінно. Ті, хто міняв могли сісти у тюрму, то було незаконно )
Але питання, чи можу я брати за істину що друк коштів до нескінченності можливий, якщо курс 1рупь за 1$, 1$ за 80 рублів?
Пропорція різна, сенс зберігається. Дивитися на борги до мають значення після? Чи не вони приводять до того що після?

Ви купували хоч раз долляри при комуняках???
П'ят 13 лют, 2026 12:12

  killer_of_liars написав:
  stm написав:Про РЖД і інтернет теж немає помилки. Загальна недостача РЖД 4 трл., не млрд як мені пише кришталево_правдивий. Його інтернет, а він погуглив, не показав цифр радіо свободи. Так буває ) і наказ про мобілізацію на росії після якого були ті незрозумілі мої речення про масовий від'їзд орків він теж не знайшов. Правда на росіі має цікаві особливості. Наказ той діє і до нині )

я стільки не скурю і не з'їм наркоти щоб проникнутись вашими брехливими спічами :mrgreen:
Слово недостача зазвичай використовують продавчині на базарі, сподіваюсь ви трошки більше тямите в економіці.

які цікаві обліківки - тільки но зареєструвалися - й вже висловлює безапеляційно свої думки на різних гілках, але про стан речій в Україні та Раші. до чого б це? :lol:
П'ят 13 лют, 2026 13:33

