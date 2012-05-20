Чи можна придбати монети в НБУ

Додано: Нед 28 гру, 2025 14:57

Shaman написав: а хтось знає - НБУ відправляє на вихідних? чи лише в робочі дні? а хтось знає - НБУ відправляє на вихідних? чи лише в робочі дні?

НБУ уже давно ничего не отправляет - у них заключены договора аутсорсинга с Новой и Укрпочтой - после продажи НБУ формирует файл с номерами ТТН/Трек-кодами с адресами доставки и составом посылки + передает оптом нужное количество монет под них (возможно добавляет еще бумажные чеки - хотя может их печатают и НП/УП при отправке - не столь суть важно) а соответствующее подразделение НП/УП уже на протяжении 1-10 дней занимается упаковкой и отправкой по ходу упаковки. Передача всего необходимого от НБУ определяется статусом в персональном кабинете ИМ НБУ "Передано логістичній компанії". Это действие происходит только в рабочие дни. На выхах никогда. А вот уже полученный материал после упаковки НП/УП могут отправить в любой день недели - мне отправляли и в субботу, и в воскресенье - получение в больших городах как правило на следующий день после такой отправки. При фактической отправке перевозчиком статус в кабинете ИМ НБУ меняется на "Доставляється" и по трек коду/ТТН становится возможным отслеживание посылки на сайте/в приложении НП/УП (до этого они висят в статусе типа "накладная создана отправителем, но пока не передана к доставке").Это что касается вопроса об отправке в выходные. Теперь по оплате:После добавления товара в корзину у вас включается счетчик 30 минут на оплату. За это время вы должны выбрать способ и место доставки и инициировать оплату. Если этого не сделать - товар вылетит через 30 минут из корзины и станет доступным другим покупателям. В случае удачной оплаты - все ОК. Но порой ликпей который использует НБУ для своих платежей чудит (ну или у вас на карте недостаточно денег) - в общем при неудачной попытке оплаты - первые минут кажется 20 (может 30) - товар числится за вами - из корзины он не выпадает, но оплатить невозможно (кнопка оплаты неактивна). При этом при попытке клика на неактивную кнопку - выдает сообщение типа следующая попытка оплаты через 20 (ну или 30 минут). Счетчика точного тут уже нет. Но и с запасом в 10 минут - оплата проходила нормально. Все выше написанное - личный опыт. Дальше слухиПо слухам - если заказ сформирован но не оплачен система может ждать и несколько часов, не выкидывая товар из корзины. Под вечер выкидывает гамузом все неоплаченное разом. Косвенным подтверждением этого есть факты того что действительно в ряде случаев после 15-16 часов порой появлялись доступными для заказа от нескольких десятков до нескольких сотен вполне интересных монет (такой выброс - правда чуть меньше по количеству обычно наблюдается в период с 10:31 примерно по 10:45 когда вылетают их корзин монеты по которым не оформлен заказ и не было попытки - пусть и не успешной - оплаты). Точное время когда это происходит - наверное знает только НБУ, но лично я бы в случае неудачной оплаты до вечера лучше бы не тянул - а повторно пытался оплатить сразу после того как вновь станет активной кнопка оплаты. Там главное пока кнопка неактивна - не кликать на аннулирование заказа - иначе тогда вы сами своими руками выкинете свой заказ из корзины, а вновь заказать через обилие ботов - скорее всего не удастся. Ну и кстати если вам нужно купить более одной позиции - к примеру 1 монетка дефицитная и вы ее добавили в корзину - а вторая может и подождать - можно не терять время на добавление второй монеты а вначале оплатить первую, а потом уже добавить в корзину и оплатить вторую. Хоть заказов и оплат будет больше чем 1 тем не менее ИМ НБУ к вечеру объединит их в один заказ - если получатель, способ и место доставки будут идентичными. То есть при доставке - вы заплатите только за 1 посылку.Как-то так...