Чи можна придбати монети в НБУ

схоже ні. під час останнього ажіотажу оплата щось не працювала. й я точно оплатив більше, ніж через 30 хвилин. а так замовлення було в статусі Очікує оплати. й була кнопка оплатити
Додано: Нед 28 гру, 2025 00:32
Додано: Нед 28 гру, 2025 14:57
НБУ уже давно ничего не отправляет - у них заключены договора аутсорсинга с Новой и Укрпочтой - после продажи НБУ формирует файл с номерами ТТН/Трек-кодами с адресами доставки и составом посылки + передает оптом нужное количество монет под них (возможно добавляет еще бумажные чеки - хотя может их печатают и НП/УП при отправке - не столь суть важно) а соответствующее подразделение НП/УП уже на протяжении 1-10 дней занимается упаковкой и отправкой по ходу упаковки. Передача всего необходимого от НБУ определяется статусом в персональном кабинете ИМ НБУ "Передано логістичній компанії". Это действие происходит только в рабочие дни. На выхах никогда. А вот уже полученный материал после упаковки НП/УП могут отправить в любой день недели - мне отправляли и в субботу, и в воскресенье - получение в больших городах как правило на следующий день после такой отправки. При фактической отправке перевозчиком статус в кабинете ИМ НБУ меняется на "Доставляється" и по трек коду/ТТН становится возможным отслеживание посылки на сайте/в приложении НП/УП (до этого они висят в статусе типа "накладная создана отправителем, но пока не передана к доставке").
Это что касается вопроса об отправке в выходные. Теперь по оплате:
После добавления товара в корзину у вас включается счетчик 30 минут на оплату. За это время вы должны выбрать способ и место доставки и инициировать оплату. Если этого не сделать - товар вылетит через 30 минут из корзины и станет доступным другим покупателям. В случае удачной оплаты - все ОК. Но порой ликпей который использует НБУ для своих платежей чудит (ну или у вас на карте недостаточно денег) - в общем при неудачной попытке оплаты - первые минут кажется 20 (может 30) - товар числится за вами - из корзины он не выпадает, но оплатить невозможно (кнопка оплаты неактивна). При этом при попытке клика на неактивную кнопку - выдает сообщение типа следующая попытка оплаты через 20 (ну или 30 минут). Счетчика точного тут уже нет. Но и с запасом в 10 минут - оплата проходила нормально. Все выше написанное - личный опыт. Дальше слухи По слухам - если заказ сформирован но не оплачен система может ждать и несколько часов, не выкидывая товар из корзины. Под вечер выкидывает гамузом все неоплаченное разом. Косвенным подтверждением этого есть факты того что действительно в ряде случаев после 15-16 часов порой появлялись доступными для заказа от нескольких десятков до нескольких сотен вполне интересных монет (такой выброс - правда чуть меньше по количеству обычно наблюдается в период с 10:31 примерно по 10:45 когда вылетают их корзин монеты по которым не оформлен заказ и не было попытки - пусть и не успешной - оплаты). Точное время когда это происходит - наверное знает только НБУ, но лично я бы в случае неудачной оплаты до вечера лучше бы не тянул - а повторно пытался оплатить сразу после того как вновь станет активной кнопка оплаты. Там главное пока кнопка неактивна - не кликать на аннулирование заказа - иначе тогда вы сами своими руками выкинете свой заказ из корзины, а вновь заказать через обилие ботов - скорее всего не удастся. Ну и кстати если вам нужно купить более одной позиции - к примеру 1 монетка дефицитная и вы ее добавили в корзину - а вторая может и подождать - можно не терять время на добавление второй монеты а вначале оплатить первую, а потом уже добавить в корзину и оплатить вторую. Хоть заказов и оплат будет больше чем 1 тем не менее ИМ НБУ к вечеру объединит их в один заказ - если получатель, способ и место доставки будут идентичными. То есть при доставке - вы заплатите только за 1 посылку.
Как-то так...
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:01
Буквально сегодня писал и сразу подтверждение моих слов - посылка с купленными 16/12 Набор монет Силы обороны Украины + Магура + Операция Паутина, которая висела в статусе "передано логістичній компанії" с понедельника 22/12, сегодня - в воскресенье 28/12 поменяла статус на "Доставляється" и сразу чат бот Укрпочты сообщил, что посылка принята к отправке. Завтра к вечеру думаю заберу.
Додано: Нед 28 гру, 2025 20:44
а мені - ще ні... а НП вже доставила... а час має значення...
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:24
щось сьогодні сайт НБУ чудить. наче й монети не аншлагові, й людей на сайті не так багато 5 тис проти 20-40 тис в інші дні - а глючить, як не в себе. оформити замовлення - ще той квест.
чи хтось перевіряє чергового бота? коли ці перекупи знайдуть собі нормальний заробіток та перестануть заважати адекватним людям?
Додано: П'ят 30 січ, 2026 17:52
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
НБУ ввів в обіг нову пам’ятну монету «Українська бавовна. Ракета-дрон „Паляниця“»
Додано: П'ят 13 лют, 2026 11:37
ці недобрі люди в НБУ схоже відрубили інформування по адресах без зареєстрованого користувача...
Додано: П'ят 13 лют, 2026 11:49
Ви про що взагалі?
Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:09
повідомлення про продажі монет надсилалися на будь-яку пошту. а тепер схоже лише на пошту зареєстрованих користувачів. всі інші адреси схоже викинули з розсилки.
