RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16745167461674716748
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 08:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Аналогично растут прибыли предпринимателей.


не зовсім так, часто навпаки, бо населення (взагалі біднішає, попри "ріст" зарплат),

мене бентежить інше: чому судді/прокурори отримають інвалідність у 29 років, а солдат навіть знаходячись у шпиталі не має виплат за поранення бо він(або рідня) не здатні назбирати повний комплект довідок
prodigy
 
Повідомлень: 13212
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3386 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:13

  Schmit написав:
  Xenon написав:
❗️Я краще не укладу жодної угоди, ніж змушу свій народ прийняти погану, – Зеленський.

Враховуючи, як Зе виконав майже всі свої попередні обіцянки - угоді бути. Але шанси на хорошу угоду давно полетіли у вирій разом з фламінгами та численними друзями преЗедента.

А "что такое хорошо/плохо" решать будет - конечно же этот? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11518
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка

це де такі бусики? В Ужгороді на тих, в кого все гаразд з документами, не витрачають свій дорогоцінний час на те, щоб катати, а потім відпускати.
А от одного нашого аспіранта, який написав заяву і втратив відстрочку, зловили за ті 3 дні, які розглядалась заява на бронь. Першою помилкою було те, що він зробив це після 1 лютого, другою - що він вийшов з дому за ці 3 дні, а найголовнішою - що він на якогось біса підписався під документами, які дали в ТЦК, а не посидів в підвалі кілька днів, то його мобілізували.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 13 лют, 2026 10:47, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 29.07.22
Подякував: 936 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:46

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка

це де такі бусики?

В методичке.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 10:59

  Дюрі-бачі написав:
  _hunter написав:бусики не всегда разбираются есть/нет бронь/отсрочка

це де такі бусики? В Ужгороді на тих, в кого все гаразд з документами, не витрачають свій дорогоцінний час на те, щоб катати, а потім відпускати.
......

Где? - да +- везде.
Они еще в том году новый лайфхак придумали - можно и не "а потім відпускати" :D
Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.
https://tsn.ua/ru/exclusive/novyy-skand ... 38502.html
_hunter
 
Повідомлень: 11518
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 11:30

  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2684
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 11:36

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.
Хотя ходят слухи, что "роль кибер-безопасности сильно преувеличена" - и при наличии желания тот резерв (школьный дневник в девичестве) - вот прям находу правится...
Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?
_hunter
 
Повідомлень: 11518
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 11:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.

та бусифікують іноді, наприклад коли нема при собі документів, або занадто активно "качає права". А от мобілізовують хіба одиниці і то переважно "по особистих мотивах керівництва ТЦК"
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5921
З нами з: 29.07.22
Подякував: 936 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:01

  _hunter написав:Не буду спорить - возможно народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - просто врет.

Как одно другому противоречит ? откуда факт вранья высосан? Могут и не делают, это не одно и то же, внезапно.
- Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки.
- Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 12:04

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

Якась фігня. Якщо є бронювання - воно відображається в Резерві. Якщо не відображається - значить його нема. Все просто як 2+2.
Якщо нема бронювання - то так, бусифікують.
Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Зустрічав людей, які МАЛИ ПРАВО на відстрочку. Але відстрочку не оформили.

А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 16.06.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16745167461674716748
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов, alex_dvornichenko і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 212248
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 415378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1131655
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.