Додано: Вів 17 лют, 2026 19:57

Hotab написав: Коли ви стали це право держави заперечувати? Коли ви стали це право держави заперечувати?

Я не заперечую права держави обмежувати певні права громадян під час війни. Але я не можу зрозуміти чому примушувати чоловіків воювати чи закривати їх у державі можна, а залазити в гаманці громадян - ні? Це - таке ж саме обмеження прав.Я заперечує лише те, що є якісь особливі громадяни, які мають беззаперечне право на життя, а є громадяни, які повинні іншим це право забезпечувати. Усі ці штучні критерії - стать, вік, посада чи робота - не повинні мати значення, якщо мова йде про життя громадян. Ми усі маємо бути у рівних умовах.Я вже неодноразово писав, що, як суспільство, ми повинні мати взаємні права і обов'язки. Якщо умовний я щось комусь винен, то я хочу знати що інші винні мені. Мені здається, що це не повинно викликати якісь питання. Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо. Просто, дехто перестане чухати Європами і чілити на пляжах Іспанії і почне фінансувати безпеку країни. Що саме Вас не задовільнить у такому варіанті?