Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:05

  Hotab написав:
А на питання я вам вже відповідав. Одночасно всі 10 чи 20 мільйонів не треба, треба по черзі. І черга ця працює, туди постійно хтось прибуває і різними шляхами і в різному стані вибуває. Але ви себе з черги виключили .

Стоп, ні. Я питав чому у черзі немає ЛАДа або його доньок. Так, 10 чи 20 мільйонів непотрібні, але не лише Андрії повинні бути у тій черзі, тим паче коли ЛАД пише, що не обовʼязково бути Рембо, щоб бути у ЗСУ. Якщо все так просто, він знає до кого звернутися. Але ЛАД, як завжди, думає одне одне, пише інше, а для своїх дітей взагалі бажає третє.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:10

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Damien
Щомісяця :oops:

Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?

Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:30

АндрейМ
чому у черзі немає ЛАДа або його доньок.


А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:32

  Water написав:Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.

Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:44

  Hotab написав:А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.» Це - з Конституції України. Давайте розбиратися хто із нас є громадянами? Там же не написано, що обовʼязок є лише у Андрія. Він є у громадян України. Ми ходимо по колу, пане Хотаб.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:57

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:
А на питання я вам вже відповідав. Одночасно всі 10 чи 20 мільйонів не треба, треба по черзі. І черга ця працює, туди постійно хтось прибуває і різними шляхами і в різному стані вибуває. Але ви себе з черги виключили .

Стоп, ні. Я питав чому у черзі немає ЛАДа або його доньок. Так, 10 чи 20 мільйонів непотрібні, але не лише Андрії повинні бути у тій черзі, тим паче коли ЛАД пише, що не обовʼязково бути Рембо, щоб бути у ЗСУ. Якщо все так просто, він знає до кого звернутися. Але ЛАД, як завжди, думає одне одне, пише інше, а для своїх дітей взагалі бажає третє.

Стерненко - инвалид
Притула - инвалид
Мокрик - лысый бугай инвалид

Был недавно на спектакле с бенюком, это он говорит, что ухылянтов нужно ловить, но сам прячет своего сына в аспирантуре

Я уже молчу за зеленского. Четырежды!!! уклонист

И эти люди отправляют меня вместо себя
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 08:01

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.» Це - з Конституції України. Давайте розбиратися хто із нас є громадянами? Там же не написано, що обовʼязок є лише у Андрія. Він є у громадян України. Ми ходимо по колу, пане Хотаб.

Обязанность не существует в вакууме.
Если государство требует исполнения обязанности, логично спросить: права обеспечены? Безопасность, равенство перед законом, справедливые процедуры, одинаковые правила для всех? Ограничение свободы военными. Лечение, обучение и многое другое
Обязанность гражданина — это часть договора. Но договор предполагает встречное исполнение. Иначе это уже не обязанность, а одностороннее требование.
В Конституции написано про обязанность. Но там же написано и про права, и про то, что человек, его жизнь и достоинство — высшая ценность.
