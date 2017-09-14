Додано: Нед 22 лют, 2026 17:43

Water написав: stm написав: Як ваші справи?

Яке соціальне життя на якій пенсії?

Все супер, падаєм.

Ви ж не у Італії, де також живе моє серце. Давайте на чистоту. Скільки років щомісячно ви маєте відкладати на життя не в соціальному житлі за рахунок не українських платників податків? Навіть якщо я продам активи в Україні такі самі у Німеччині мені будуть х4,5. Мови я не знаю, це проблема, клієнти будуть х0 допоки я не виправлю. У всьому є математика, і коли мені розказують як Хантер з ростова на 500є "вирвався у люди", як він повернеться щоб гарно жити в Україні, у мене питання: пенсія то 35 років стажу, це ми вже скоординували з ЄС. На які шиші він і 5-6 млн. збираються жити? Ви відкладаєте єври? Достатньо щоб за повернення при 5-7% відсотків інфляції річної, мінімум 10 років самостійно себе забезпечувати базовими потребами, медицина в Україні не така гарна ж, то має бути окрема стаття )