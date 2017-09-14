RSS
  #<1 ... 16868168691687016871
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 18:54

  Water написав:А до аеропорту як дістатись, через Тису? :(

Серце підкаже 😂 питання було про берлін-париж, де там перетин кордону в умовах? На питання основне коштів на дожиття знов динамо, а я рахую )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6223
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 19:05

  stm написав:На питання основне коштів на дожиття знов динамо, а я рахую )

Мнє би ваші проблєми.
Мені колись вчителька математики сказала шо я не знаю математику та у щоденник поставила якусь цифру.
Water
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 19:20

  sashaqbl написав:Ну ти ж намагаєшся принизити своїх співвіччизників

Кого? Як? Де? Коли? Ви знову мене з кимось плутаєте. Ви знову до мене чіпляєтесь. Ви гніваєтесь через те, що я не хочу йти в ЗСУ. Я розумію. Я не маю до Вас претензій. І усі тикання і образи не помічаю. Але є ж межі. Чого саме Ви хочете досягти своєю агресією у спілкуванні зі мною?

  sashaqbl написав:Тепер ще й з хантером лижешся. Але він ще більший г*** ніж ти - він щоб виправдати що він зйобок - тягне русняву пропаганду.

Я не вважаю, що він потребує виправдування. Він - людина. Так, я читав, що він неодноразово вживав слова "СВО". Не бачу потреби його переконувати, що йде війна. Він ніколи не виправдовував напад росіїї. Він писав, що не хоче захищати Україну. Вам це не подобається. Але тут тих, хто не хоче захищати Україну - більшість. Яка різниця, що Хантер каже "СВО", а Песикіт каже "путін напав", якщо обидва вони Україну не захищають? Для мене різниця в тому, що перший жодних претензій до інших людей не пред'являє, а другий розповідає про те, які усі "ухилянти", окрім нього, найзаброньованішого. Я ціную чесніть. Це, по-перше. І не можу лицемірити. Це, по-друге. Я не можу заперечувати право Хантера на життя, якщо я вважаю, що сам його маю.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 лют, 2026 19:25, всього редагувалось 3 разів.
АндрейМ
 
Повідомлень: 754
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 19:22

незламні патріоти постять

  _hunter написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Ще раз підкреслю, що усі ці слова про "пиво" - дешеве намагання принизити людину. Я не розумію чому багато моїх співвітчизників просто змагаються в тому, хто кого принизить більше. Він у Вас це пиво забирає? Я не розумію.

тягне русняву пропаганду.

оп-па: а тут чуть деталей можно? - о чем речь вообще?

може про те що незламні патріоти постять постійно РосТВ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42375
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1629 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 19:38

  flyman написав:
  _hunter написав:
  sashaqbl написав:[
тягне русняву пропаганду.

оп-па: а тут чуть деталей можно? - о чем речь вообще?

може про те що незламні патріоти постять постійно РосТВ

Невтомний Флайман все скаржиться на саркастичну пародію на росТВ «роісся24», а йому модератори пишуть « ч̶о̶м̶у̶ ̶т̶и̶ ̶т̶а̶к̶и̶й̶ ̶о̶б̶м̶е̶ж̶е̶н̶и̶й̶ ̶р̶о̶з̶у̶м̶о̶в̶о̶?̶ ваша скарга скасована» )))
Скільки треба дипломів і квадратних дециметрів лисини на голові, щоб розібратись отут? 😅😅

Зображення
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17920
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
