RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1687216873168741687516876 ... 16879>
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:40

  stm написав:Я хочу

Меня не волнует то, что Вы хотите. Ещё раз переспрошу - кто, чёрт побери, Вы такая? Дам подсказку - никто. Мы можем беседовать нормально, цивилизованно, с уважением друг к другу. Иначе Вам - в кабак, где Вас поймут и примут. Я Вам об этом уже давно писал.
АндрейМ
 
Повідомлень: 767
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:44

  _hunter написав:
  Water написав: але канадці молодці, особливо Драйден.

Т.е. Штаты золото - не выиграли? :shock:

Слабак, срср-Канада наше всьо.
Water
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:46

  АндрейМ написав:
  stm написав:Я хочу

Меня не волнует то, что Вы хотите. Ещё раз переспрошу - кто, чёрт побери, Вы такая? Дам подсказку - никто. Мы можем беседовать нормально, цивилизованно, с уважением друг к другу. Иначе Вам - в кабак, где Вас поймут и примут. Я Вам об этом уже давно писал.

Ні, це неможливо. Ви ссите у очі, і видєте це за божу росу, а я такого не поважаю ) Гроші на благоє діло можуть зробити нас ближче гендернорівноправними. )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:47

  fler написав:Що ми там маємо робити? :shock:

Якщо все, що Ви вмієте робити, це - "бути жінкою", то відповіді у мене для Вас нема. Сучасні люди думають про те, що вони вміють робити, а не про свою стать. Ви, якщо я правильно Вас зрозумів, бачите себе виключно як додатком чоловіка. Ви знайшли свого "справжнього" чоловіка, тому а) відчепіться від інших чоловіків, б) приймайте свою долю такою, яка вона є, якщо Ваш чоловік відмовляється Вас захищати, а Ви повністю йому довірились. Це був Ваш вибір.
Востаннє редагувалось АндрейМ в Нед 22 лют, 2026 20:57, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
 
Повідомлень: 767
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:52

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав: але канадці молодці, особливо Драйден.

Т.е. Штаты золото - не выиграли? :shock:

Слабак, срср-Канада наше всьо.

Ааа, понял - это как вчера с викингами в Порто - набор вообще ни с чем не относящихся слов? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11624
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:52

  stm написав:а я такого не поважаю )


  АндрейМ написав:кто, чёрт побери, Вы такая?


Кого волнует то, кого Вы уважаете? Вы все эти "уважения" раздаёте как Королева Британии? Вы можете успокоиться? Я Вас не уважаю, но Вы мне продолжаете писать...
АндрейМ
 
Повідомлень: 767
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:56

  АндрейМ написав:
  stm написав:а я такого не поважаю )


  АндрейМ написав:кто, чёрт побери, Вы такая?


Кого волнует то, кого Вы уважаете? Вы все эти "уважения" раздаёте как Королева Британии? Вы можете успокоиться? Я Вас не уважаю, но Вы мне продолжаете писать...

Це вже 6 чи 7 пост про те як ви мене не поважаєте. Це взаємно. Але гендерна рівність у донатах тут при чому? Це ж наша повага до ЗСУ у грошових одиницях без розпорошеня у кого п***, а у кого пеніс. Рівноправ'я за яке ви боретесь, чи ні?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6232
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:03

  stm написав:Але гендерна рівність у донатах тут при чому?

Не при чём. Но спрашивал я Вас не об этом, правильно? Я Вас спрашивал платите ли Вы те мизерные налоги, которые Украины собирает с наёмных работников. А потом я Вас спросил почему Вы против платить не 18% НДФО, а 50% за привилегию не иметь обязанности воевать. Какими Вы видите свои обязанности перед государством и обществом? Про донаты я говорить не собираюсь, так как многие люди врут. Не говорю, что Вы это делаете. Но давайте говорить о налогах. У Вас, как у женщины, это - единственная обязанность перед Украиной. Почему Вы так избегаете об этом говорить? Какая разница как Вы даёте Украине деньги - донатами или налогами?
АндрейМ
 
Повідомлень: 767
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:"35 лет стажа" - ни о чём. Украина - единственная страна в Европе, в которой работники не платят социальные взносы со своей зарплаты. Где ещё есть такие тепличные условия для наёмных работников - 18% НДФО + 5% военного сбора и ноль отчислений на медицину и пенсии? Где есть ФОПы, которыми Вы можете избегать участия в финансировании потребностей страны?
Ти дурак?
1 ЗАВЖДИ платився Пенсійний збір ( спочатку 36%+6% соцстрах) потім 22% з ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ....
Тобто працівник ЗАРОБЛЯВ, а ПРАЦЕДАВЕЦЬ виступав податковим агентом який зароблене працівником за працівника платив для того щоб можна було виплатити зарплату.
2 ФОПи з 2004 року платять ЄСВ 22% ОБОВЯЗКОВО , але могли платити , могли не платити до 2004, правда якщо НЕ платили , то в стаж період в якому не було проплат не зараховується

Ти звідки пишеш?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 лют, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28010
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:09

  Hotab написав:
  Water написав:
  АндрейМ написав:От них зависит пенсия пожилых людей, того же ЛАДа.

Пенсію ЛАДа я візьму на себе, з Hotab'ом важче. :lol:
Не прибідняйся, всього 26)
Чомусь в мене підозра що малось на увазі не суми а тривалості виплат....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28010
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 1687216873168741687516876 ... 16879>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226237
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 431122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1151082
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.