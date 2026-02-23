Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 3184318531863187 Додано: Нед 22 лют, 2026 15:07 akurt написав: Як я зрозумів - старшої сестри. ви вже мабуть забагато приватної інформації хочете. Як я зрозумів - старшої сестри. ви вже мабуть забагато приватної інформації хочете.

Для чого мені їхня приватна інформація? Мені загальна цікавить. Старша сестра який статус, тимчасовий?

А то ми знаємо зі слів Владівастока, який там жодного разу не був, шо там старі дерев`яні будинки з ароматом. З ваших слів шо ви з Женеви до Тулузи вилетіли біля 15:00 літаком EasyJet за 19 ойро, не показавши квиток.

І ще місцева психологиня виклада відео на 4 години з кабіни машиніста, написавши ось де потрібно жить. Де саме, в кабіні машиніста потяга?

Зустрічне питання: як там ваше буття в Італії?

В Італії я колись був, а саме з Мілану до Генуї, потім на Леворно, Флоренція, Піза і назад через Мілан до озера Комо, де я потрапив на якесь свято, тіпа велика столовка, всі шось готують, італійці готували полєнту з морепродуктами, ось її я перший раз у житті і скуштував. Озеро як озеро, не купався, не залишився бо потрібно було їхать, народу було забагато.

1. Это отличная работа для интровертов.

2. НЕ требует совсем уж свободного лангуаге, хотя и подразумевает довольно высокий уровень.

3. Не требует высоких коммуникативных способностей на межличностном уровне, например, таких как нужны в продажах/заключении сделок.

До плюсів можна ще додати:

5. Легка релокація будь-куди. Цей плюс на мою думку один з найважливіших.



rjkz написав: Минусы:

1. Огромная угроза для профессии со стороны AI и AGI. Собственно, это уже не угроза, а вполне себе факт.

2. При проживании в стране с высокой стоимостью жизни, "Ылитная" профессия становится просто профессией с средним уровнем оплаты как для такого рынка.

Загрозу від ШІ мають більшість професій. Он недавно скинув chatGPT pdf з вимірами inBody - за 10 секунд він це все зчитав і приготував дієту - дієтологи тепер потрібні?

За катання в маслі з прислугою в Україні ІТ-шниками - я такого не чув, так рівень життя трохи вищий ніж у пересічного, але я не бачу значного просідання мого рівня в Польщі ніж в Україні. Навіть в кращу сторону є: майбутня хороша пенсія, інфрастуктура, громадський транспорт, безпека (набагато менше криміналу, крадіжок, побиття ітд). Хочу признатись що я не бачив в Польщі наркоманів, (алкоголіків бачив пару раз в рік). В Україні в моєму районі жило купа наркоманів і алкоголіків. Тому тема - "катання в маслі ІТ-шників в Україні" - дуже дискусійна. До плюсів можна ще додати:5. Легка релокація будь-куди. Цей плюс на мою думку один з найважливіших.Загрозу від ШІ мають більшість професій. Он недавно скинув chatGPT pdf з вимірами inBody - за 10 секунд він це все зчитав і приготував дієту - дієтологи тепер потрібні?Так само лікарі - той самий chatGPT вже можеконсультувати на рівні phd місцевого лікаря (платного). Я перевіряв на польській платній медицині. А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними.За катання в маслі з прислугою в Україні ІТ-шниками - я такого не чув, так рівень життя трохи вищий ніж у пересічного, але я не бачу значного просідання мого рівня в Польщі ніж в Україні. Навіть в кращу сторону є: майбутня хороша пенсія, інфрастуктура, громадський транспорт, безпека (набагато менше криміналу, крадіжок, побиття ітд). Хочу признатись що я не бачив в Польщі наркоманів, (алкоголіків бачив пару раз в рік). В Україні в моєму районі жило купа наркоманів і алкоголіків. Тому тема -- дуже дискусійна.



С дописанным - согласен.

По мнению Ямпольского, есть немалая вероятность, что после достижения AGI и того, что обещает Маск в плане его проекта по развитию человекоподобных роботов, 99% людей останутся без работы. Включая "сантехников", то есть, людей квалифицированного физического труда.

Есть КьюЭй оставшиеся без работы.

Уже сейчас в США практически невозможно войти на рынок труда бухгалтерам без местного опыта.

Кажется приняли регулирования и заставили разработчиков ИИ это внедрить для использования на территории США, чтобы ИИ не использовался (в какой мере не знаю, потому жпт все еще отвечает (хоть и часто ошибочно)) в вопросах медицинского, юридического и финансового характера, или это пока только хотелка властей. Но реально проблема, старшему уже надо думать на кого учиться, а тут такая засада.

У меня есть предположение, что то что сейчас происходит с развитием и внедрением ИИ, было спрогнозировано несколько лет назад.

И просчитаны последствия.

И что делать?

ИИ - мощнейший технологический прорыв.

На Земле сейчас идет несколько крупных региональных войн (да, да, и в Украине тоже, но она - не единственная хоть и самая масштабная на данный момент) и несколько точек напряжения, которые могут перерасти в еще бОльшие войны, нежели сейчас в Украине. Потенциально самый опасный противник для США - Китай.

Китай вполне может догнать США технологически.

А войны выигрывает тот, кто имеет технологическое превосходство.

Поэтому никто не будет искусственно сдерживать развитие технологий ради того, чтобы граждане не остались без работы.

И что делать с гражданами, которые останутся без работы?

Их надо чем-то кормить.

И одевать и развлекать и жить им где-то надо.

А все может делать ИИ в сочетании с робототехникой.

Какой выход?

Придется платить людям какой-то базовый доход.

А если людей слишком много и они не нужны?

Повідомлень: 18280 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8852 раз. Подякували: 5597 раз. Профіль 14 9 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лют, 2026 19:22 slonomag написав: rjkz написав: Если можешь сделать работу за час, то надо придумать чем заниматься остальные 7 часов, так чтобы никому не пришло в голову, что тебя можно "оптимизировать". Если можешь сделать работу за час, то надо придумать чем заниматься остальные 7 часов, так чтобы никому не пришло в голову, что тебя можно "оптимизировать".

Так для этого и есть удаленка ) сидишь дома, поработал до обеда, потом занимаешься своими делами и в дежурном режиме посматриваешь в слак или какой там рабочий месенжер в компании. Или мне больше нравится поработать полноценно до обеда четверга (3.5 дня вполне достаточно чтобы закрыть всю работу за неделю), и потом у тебя 3.5 дня выходных. Этого уже достаточно даже чтобы смотаться куда-то, типа в Валенсию на 3 дня, или Мадрид. Или просто в ближайший алл инклузив отель если лень куда-то далеко ехать. Так для этого и есть удаленка ) сидишь дома, поработал до обеда, потом занимаешься своими делами и в дежурном режиме посматриваешь в слак или какой там рабочий месенжер в компании. Или мне больше нравится поработать полноценно до обеда четверга (3.5 дня вполне достаточно чтобы закрыть всю работу за неделю), и потом у тебя 3.5 дня выходных. Этого уже достаточно даже чтобы смотаться куда-то, типа в Валенсию на 3 дня, или Мадрид. Или просто в ближайший алл инклузив отель если лень куда-то далеко ехать.



Ну, то что я могу сказать по своим знакомым в айти, то тут такое уже не катит.

У одного 100% удаленку перевели в 100% в офисе.

У другого неделю дома неделю на работе.

Причем, кроме непосредственно работы работы, постоянно какие-то митинги и конференцколлы (или это одно и то-же?), в общем, загруженность на 100%.

Тот, который в офисе сейчас на 100% ,во время ковида работал так, что не всегда успевал поесть. Это дома-то. Закрывался, чтобы дети не мешали.

В общем, ритм работы разный.

Сиесты нет.

Смотрел когда-то видос бывшего киевлянина, работал на американскую компанию из Киева, жил вон так как я писал несколькими постами выше - квартиру купил в центре Киева, работал в таком примерно стиле как Вы описали.

Приехал в США и пошел на свою-же фирму.

Ему дали тогда ...80 куе в год, что для США не то чтобы много, но как для стартовой зарплаты простого иммигранта не так уж и плохо.

И он взвыл.

И что ему не хватает на то на то и на то, что работать приходится на полную катушку, что все деньги уходят, что нафига он вообще выиграл ту гринку.

Если правильно помню что-то типа, что в Киеве он на свою зарплату жил как король, жена не работала, вела гламурный образ жизни, квартиру приходили им убирали и тд и тп.

Додано: Нед 22 лют, 2026 21:29 4 год Water написав: Wirująświatła написав: вот куда надо ехать вот куда надо ехать

4 години відео з кабіни машиніста, це комусь цікаво? 4 години відео з кабіни машиніста, це комусь цікаво?

закінчив дивитись? закінчив дивитись?

4 години відео з кабіни машиніста, це комусь цікаво? 4 години відео з кабіни машиніста, це комусь цікаво?

закінчив дивитись? закінчив дивитись? flyman

Повідомлень: 42379 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1629 раз. Подякували: 2877 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лют, 2026 21:35 загроза ІТ від AI AGI трохи перебільшена rjkz написав: BeneFuckTor написав: навіть медсестра в лікарні заробляє від 8к, про що там далі балакать.



Ото вам і ойті, ото вам і думайте як правильно обрати професію. Але таку професію не кожні батьки можуть потянуть, далеко не кожні. Доречі слово 'обирати' якось не притаманне даному випадку, може - до чого душа лежить.



Вісті з турції, що це там за холодрига, люди в куртках ходять, я щось по дописах тутешніх думав там завжди можна купатись)) навіть медсестра в лікарні заробляє від 8к, про що там далі балакать.Ото вам і ойті, ото вам і думайте як правильно обрати професію. Але таку професію не кожні батьки можуть потянуть, далеко не кожні. Доречі слово 'обирати' якось не притаманне даному випадку, може - до чого душа лежить.Вісті з турції, що це там за холодрига, люди в куртках ходять, я щось по дописах тутешніх думав там завжди можна купатись))



У айти есть свои плюсы.

1. Это отличная работа для интровертов.

2. НЕ требует совсем уж свободного лангуаге, хотя и подразумевает довольно высокий уровень.

3. Не требует высоких коммуникативных способностей на межличностном уровне, например, таких как нужны в продажах/заключении сделок.

4. Отличная работа для работы на высокооплачиваемых рынках труда при проживании в странах/локациях с невысокой стоимостью жизни.



Минусы:

1. Огромная угроза для профессии со стороны AI и AGI. Собственно, это уже не угроза, а вполне себе факт.

2. При проживании в стране с высокой стоимостью жизни, "Ылитная" профессия становится просто профессией с средним уровнем оплаты как для такого рынка.

Судя по блогам украинских айтишников, привыкших жить в Украине на американску зп с штатом прислуги и прочими финансовыми привычками, после релокации в Штаты, больно ударяются об то, что за ту-же самую зп становятся "простыми смертными" и сами вынуждены собирать носки в пыли под кроватью и сами-же убирать эту пыль.

А порой и фигачить в офисе все 8 часов, а не попивать кофей на диване.

Ну не любят в Штатах когда чел все сделал и задрал ноги на стол.

загроза ІТ від AI AGI трохи перебільшена

напр.

https://dou.ua/forums/topic/57846/ загроза ІТ від AI AGI трохи перебільшенанапр. flyman

Повідомлень: 42379 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1629 раз. Подякували: 2877 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лют, 2026 22:11 BIGor написав: А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними. А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними. До речі, розумна думка. Сам про це думав, але щось не дуже бачу, щоб про це десь писали. Багато всіляких мемів із щасливими сантехніками-електріками-механіками поруч із сумними айтішніками чи лойерами.

Додано: Нед 22 лют, 2026 23:07 https://youtu.be/cA4lUKLN2-M?si=YfXo8_6cdhJnrht1

Якраз дядя Міша на цю тему.Якщо всі підуть працювати в сантехніки і перукарі, то, відповідно, виросте конкуренція і Впаде рівень ЗП в цих сферах. Якраз дядя Міша на цю тему.Якщо всі підуть працювати в сантехніки і перукарі, то, відповідно, виросте конкуренція і Впаде рівень ЗП в цих сферах.

Якраз дядя Міша на цю тему.Якщо всі підуть працювати в сантехніки і перукарі, то, відповідно, виросте конкуренція і Впаде рівень ЗП в цих сферах. Якраз дядя Міша на цю тему.Якщо всі підуть працювати в сантехніки і перукарі, то, відповідно, виросте конкуренція і Впаде рівень ЗП в цих сферах. Bolt Повідомлень: 3863 З нами з: 09.11.17 Подякував: 24 раз. Подякували: 296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лют, 2026 05:57 M-Audio написав: BIGor написав: А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними. А якщо автомеханіки кажуть що вони не під загрозою - то наприклад куди підуть мільони класних ІТ інженерів (з класною освітою) після звільнень? Підуть в автомеханіки, і тут ПТУ-шним автомеханікам треба буде постаратись бути конкурентними. До речі, розумна думка. Сам про це думав, але щось не дуже бачу, щоб про це десь писали. Багато всіляких мемів із щасливими сантехніками-електріками-механіками поруч із сумними айтішніками чи лойерами.

Але от припустити, що дійсно айтішнікам і лойерам не залишиться де працювати, а їсти щось треба. Що буде, якщо освічені люди із вмінням працювати головою почнуть перекваліфіковуватись в сантехників? Витримають "справжні" нинішні сантехніки конкуренцію? До речі, розумна думка. Сам про це думав, але щось не дуже бачу, щоб про це десь писали. Багато всіляких мемів із щасливими сантехніками-електріками-механіками поруч із сумними айтішніками чи лойерами.Але от припустити, що дійсно айтішнікам і лойерам не залишиться де працювати, а їсти щось треба. Що буде, якщо освічені люди із вмінням працювати головою почнуть перекваліфіковуватись в сантехників? Витримають "справжні" нинішні сантехніки конкуренцію?



Это уже давно обговаривается.

Я так думаю, что то, что делается при помощи компа или компом - будет делаться без участия человека. Остальные будут осваивать профессии работы руками до момента появления функциональных роботов.

И в этот момент без работы останутся в первую очередь синие воротнички развитых стран. Нафига платить 60-100 куе каждый год, когда робота Маск обещает за 30 куе единоразовой покупки.

В какой-нибудь условной Бурунди аборигенам разрещат ковыряться в земле палкой еще хоть 300 лет, птому что их труд не стоит того, чтобы покупать робота. Это уже давно обговаривается.Я так думаю, что то, что делается при помощи компа или компом - будет делаться без участия человека. Остальные будут осваивать профессии работы руками до момента появления функциональных роботов.И в этот момент без работы останутся в первую очередь синие воротнички развитых стран. Нафига платить 60-100 куе каждый год, когда робота Маск обещает за 30 куе единоразовой покупки.В какой-нибудь условной Бурунди аборигенам разрещат ковыряться в земле палкой еще хоть 300 лет, птому что их труд не стоит того, чтобы покупать робота. rjkz

