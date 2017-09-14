Додано: Нед 22 лют, 2026 21:16

budivelnik написав: Ти дурак?

1 ЗАВЖДИ платився Пенсійний збір ( спочатку 36%+6% соцстрах) потім 22% з ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ....

fler написав: Тобто, якщо я відмовляюся у 45+ пертися за кордон шукати долі, залишаючи тут батьків 70+, чоловіка й сина, а також кидаючи стабільну роботу й бізнес, то це означає що я себе бачу "виключно додатком чоловіка"?

Ні, дурак - той. хто не розуміє різницю між фондом оплати праці (працівник про нього не знає) і заробітною платою (про яку працівник знає). Якщо в мене ЗП - 10 000 гривен, то в Україні я з цієї суми заплачу 18% ПДФО і 5% ВЗ. Я б отримав 7700 на руки. В США, наприклад, я б був змушений сплатити десь 6% відсотків соціального збору і 2% збору за медичне страхування для людей похилого віку, тобто на руки я б отримав десь 6800. Усі ці вирахування будуть з моєї ЗП. Так, В США мій роботодавець сплатив би теж десь 6% соціального збору, оскільки працівник і роботодавець ділять їх порівну, а в Україні, нажаль, роботодавець платить на ЄСВ самостійно, а робітник платить нуль.Ви написали, що Вас хтось примушує виїжджати. У Вас все добре. У Вас є стабільна робота і бізнес. Не вистачає лише тих, хто готовий це захищати. Хто Вас змушує їхати в інші країни?