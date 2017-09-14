RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:11

  АндрейМ написав:
  fler написав:Що ми там маємо робити? :shock:

Сучасні люди думають про те, що вони вміють робити, а не про свою стать.

У кого що болить...
  АндрейМ написав: Ви, якщо я правильно Вас зрозумів, бачите себе виключно як додатком чоловіка.

Тобто, якщо я відмовляюся у 45+ пертися за кордон шукати долі, залишаючи тут батьків 70+, чоловіка й сина, а також кидаючи стабільну роботу й бізнес, то це означає що я себе бачу "виключно додатком чоловіка"?
  АндрейМ написав: а) відчепіться від інших чоловіків,

:shock: Звідси, будь-ласка, детальніше - до яких інших чоловіків я причепилася?))
  АндрейМ написав: якщо Вас чоловік відмовляється Вас захищати..

Дивні у вас фантазії.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:12

  budivelnik написав:
  Hotab написав:
  Water написав:[]
Пенсію ЛАДа я візьму на себе, з Hotab'ом важче. :lol:
Не прибідняйся, всього 26)
Чомусь в мене підозра що малось на увазі не суми а тривалості виплат....

То у Вотера буде стимул жити довго. Бо я планую також. Поки що все по плану 🤭
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:16

  budivelnik написав:Ти дурак?
1 ЗАВЖДИ платився Пенсійний збір ( спочатку 36%+6% соцстрах) потім 22% з ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ....

Ні, дурак - той. хто не розуміє різницю між фондом оплати праці (працівник про нього не знає) і заробітною платою (про яку працівник знає). Якщо в мене ЗП - 10 000 гривен, то в Україні я з цієї суми заплачу 18% ПДФО і 5% ВЗ. Я б отримав 7700 на руки. В США, наприклад, я б був змушений сплатити десь 6% відсотків соціального збору і 2% збору за медичне страхування для людей похилого віку, тобто на руки я б отримав десь 6800. Усі ці вирахування будуть з моєї ЗП. Так, В США мій роботодавець сплатив би теж десь 6% соціального збору, оскільки працівник і роботодавець ділять їх порівну, а в Україні, нажаль, роботодавець платить на ЄСВ самостійно, а робітник платить нуль.

  fler написав:Тобто, якщо я відмовляюся у 45+ пертися за кордон шукати долі, залишаючи тут батьків 70+, чоловіка й сина, а також кидаючи стабільну роботу й бізнес, то це означає що я себе бачу "виключно додатком чоловіка"?

Ви написали, що Вас хтось примушує виїжджати. У Вас все добре. У Вас є стабільна робота і бізнес. Не вистачає лише тих, хто готовий це захищати. Хто Вас змушує їхати в інші країни?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:Ні, дурак - той. хто не розуміє різницю про фонд оплати праці (працівник про нього не знає) і заробітною платою (про яку працівник знає).
Ще раз для дурнів
1 Догадується працівник чи не догадується... але Пенсійні внески - заробляє.
2 Потім те що заробив працівник , бухгалтер підприємства вносить у звіт який відправляє в податкову і пенсійний
3 Кожен працівник може переглянути скільки він сплатив на сайті пенсійного самостійно.

Таким чином
Внаслідок того що в нас тягнуться законодавчі акти ще з часів царя гороха- то це дає можливість заявляти що ПДВ платить покупець , а працівник не платить ЄСВ...
ПС
В Україні працівник також має право заключити окрему угоду з Пенсійним і доплачувати в Пенсійний собі на пенсію в майбутньому
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:27

  АндрейМ написав:
  stm написав:Але гендерна рівність у донатах тут при чому?

Не при чём. Но спрашивал я Вас не об этом, правильно? Я Вас спрашивал платите ли Вы те мизерные налоги, которые Украины собирает с наёмных работников. А потом я Вас спросил почему Вы против платить не 18% НДФО, а 50% за привилегию не иметь обязанности воевать. Какими Вы видите свои обязанности перед государством и обществом? Про донаты я говорить не собираюсь, так как многие люди врут. Не говорю, что Вы это делаете. Но давайте говорить о налогах. У Вас, как у женщины, это - единственная обязанность перед Украиной. Почему Вы так избегаете об этом говорить? Какая разница как Вы даёте Украине деньги - донатами или налогами?

8 пост без суми донату, а починалося "Я готовий 50% віддавати!". п*** я чую здалеку ) по податкам ви теж програєте. Висококваліфікований без водійських прав чоловік 😉
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:36

  stm написав:без водійських прав чоловік 😉

То бєз Врєдних Прівичєк. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:37

  Hotab написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Не прибідняйся, всього 26)
Чомусь в мене підозра що малось на увазі не суми а тривалості виплат....

То у Вотера буде стимул жити довго. Бо я планую також. Поки що все по плану 🤭

Ти прям як Мінздох. :lol:
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:42

  Water написав:
  Hotab написав:
  budivelnik написав:[]Чомусь в мене підозра що малось на увазі не суми а тривалості виплат....

То у Вотера буде стимул жити довго. Бо я планую також. Поки що все по плану 🤭

Ти прям як Мінздох. :lol:

Надія вся на тебе. З Барабашова відбивні, а гроші для пенсії з тебе. Секс з СТМ, тролити будемо Флаймана. Кого забули? А, хантера.. З нього нічого, бо знов змастить і вислизне кудись. Або нити/скаржитись.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 21:47

  Hotab написав:Секс з СТМ

Мене на м`якиш не проведеш.
Я в темряву, а там Мінздох, плавалі знаєм. :lol:
Он вони вже почались моїми статками у ойро цікавитись. :roll:
  stm написав:Скільки років щомісячно ви маєте відкладати за рахунок не українських платників податків? Ви відкладаєте єври? має бути окрема стаття
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:09

Отут про те, що відбувається в армії.
https://kyivindependent.com/investigati ... hter-unit/
Це просто жах. Які совкові садюги влаштували людям це пекло на Землі? А потім дивуються, чого нема добровольців.
