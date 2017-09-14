|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:17
sashaqbl написав:
Я плачу зараз за квартиру співмірно з вартістю квартири у Львові. Єдина перевага - відсутність відключень.
Нас тут живе 4 чоловік у двокімнатній квартирі.
З високою ймовірністю наступної зими ця вулиця буде біля нуля.Є сусідня квартира де ніхто не живе. Чому я маю платити скажені гроші зі своєї невеликої зарплати і ще й тіснитися?
Як на мене "кримінальний злочин" за таких обставин - це правильне рішення.
Потом удивляются - почему местные начинают помогать противнику.
Да, кацапы тоже ломают двери в захваченных домах. Но для местных это вы сделали первые, и именно вы станете негодяями
3
2
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:38
Damien написав:
Потом удивляются - почему местные начинают помогать противнику.
Да, кацапы тоже ломают двери в захваченных домах. Но для местных это вы сделали первые, и именно вы станете негодяями
Ніхто квартири не ламає. Але загалом ситуація вкурвлює.
Та й ждуни переважно тут сидять, тому їх квартири не страждають, більше того, їх підгодовують.
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:57
АндрейМ написав:"35 лет стажа" - ни о чём. Украина - единственная страна в Европе, в которой работники не платят социальные взносы со своей зарплаты.
Що за дурниці? ЄСВ 22% це не платять?
Те, що вони нараховуються на фонд оплати праці то нічого кардинально не міняє
4
9
3
Додано: Пон 23 лют, 2026 14:11
sashaqbl написав: Damien написав:
Потом удивляются - почему местные начинают помогать противнику.
Да, кацапы тоже ломают двери в захваченных домах. Но для местных это вы сделали первые, и именно вы станете негодяями
Ніхто квартири не ламає. Але загалом ситуація вкурвлює.
Та й ждуни переважно тут сидять, тому їх квартири не страждають, більше того, їх підгодовують.
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
Додано: Пон 23 лют, 2026 14:20
_hunter написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Опять много слов, но что изменилось сейчас
, вы так и не написали.
Аби побалакати.
не зараз - десь рік тому. вийшов час петляти, халява закінчилась... що незрозуміло? ваші в Німеччині як, на якому етапі?
Я ж там вчера повторял старую новость - половина "беженцев" (это с детьми и пенсионерами, вроде посчитано) - уже трудоустроились. И это один из худших результатов по ЕС...
краще було б посилання, а не я десь чув. добре, а що робить інша половина?..
2
4
5
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:05
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:05
stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє?
ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?
2
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:06
Letusrock написав:
як там українці бідують в загниваючій Німеччині
Якщо порівнювати мягке з зеленим то можна прийти до мокрих висновків...
1 Якщо порівнювати 500 євро і 25 000 грн - то люди в Німеччині живуть припіваючи..
2 Але враховуючи що 500 євро це ТРЕТИНА від МІНІМАЛЬНОЇ в Німеччині - тоді життя в Німеччині за 500Євро можна порівнювати з життям в Україні за ТРЕТИНУ від мінімальної 8000 грн...
Тобто жити в Німеччині за 500 євро
те саме що
Жити в Україні за 2700 грн
А якщо додати що живеш у зьомному житлі, через пень/колоду володієш мовою...
Тоді так - ПРОЦВІТАЄШ.
1
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:11
барабашов написав:
Ждуны это ж пенсы у которых стоял на Бабкину и Зыкину когда УССР ще була в рублёвой зоне же?
На календар -дивились?
Сьогодні 2026 рік.....
Середня тривалість хай 66 років
Тобто ждуни це ПІСЛЯ 1960 року народження, вони практично в совку не працювали , це перше покоління працівників які працювали в Україні.
1
1
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:16
Арифметика ЕШБ трошки хромает
Во первых 26кгрн по ценам Лидла это в районе 15-18кгрн у нас(ну кроме сигарет наверно)
А во вторых те что живут на госфрицобеспечении платят только за то что им не дадут сердобольные бюргеры бесплатно(поэтому переселенцы из зоны боевых действий, потерявшие дом там, родню, часто жёстко, по донбасски, жрут крепчак)
А если ещё и за наличку чуток подрабатывать...Но это уже нарушение и гестапо может из шмайсера та-та-та!
И это, тов. прапорщик СА, средняя продолжительность жизни у носителей МПХ..я 57 лет сейчас. 69й год рождения отсекает мёртвых от живых. Ты напишешь возраст и конкретный фанатов рашы в Бахмуте, Часовом Яре, Орехове, Дружковке там и Купянске? Ну что ты точно знал от военных оттуда
