Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:59

  АндрейМ написав:
  BIGor написав:ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.

Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків.

так за этим повинні доглядати відвовідні морди які живуть на податки наші, но им этого мало, берут мзду
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:02

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:але вони не прохали і не отримували ніякої допомоги від Держави, только проверки от налоговой и ОБЄП

Я це розумію. Такі "працівники", по суті, безправні, але це ж не змінює того, для чого це робилося чи робиться. Податкових надходжень для фінансування армії від того, що вони не отримували допомоги, у держави не стало.

вибачаюсь , не зрозумів суть питання /посилання ?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:05

НАЧИТАВСЯ.

Господь Великий… вибач мені що я прочитав ….

…навіть не рефлексую..
Схаменіться….закордонні та місцеві .
ВИ тому початок …
Дбайте про Україну , це ЄДИНЕ що Є.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:11

  холява написав:Господь Великий… вибач мені що я прочитав ….

…навіть не рефлексую..
Схаменіться….закордонні та місцеві .
ВИ тому початок …
Дбайте про Україну , це ЄДИНЕ що Є.

верховному головнокомандувачу написали?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:11

🔴Словаччина офіційно зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні – це відповідь на зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба», — Фіцо


Про заборону Telegram не йдеться, однак потрібно працювати над його обмеженням, — голова МВС Клименко.

Через Telegram у відсотковому значенні відбувається більшість вербувань для здійснення терактів.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:28

  Wirująświatła написав:
🔴Словаччина офіційно зупиняє екстрені поставки електроенергії Україні – це відповідь на зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба», — Фіцо


тут багато писали, що транзит нафти через нафтопровід «Дружба» це погано-погано ...
В контексті погроз Фіцо ... де вони всі ці дописувачі ?

Зупинка сталась через обстріл росіян по нафтопроводу ... про це теж дописувачі мовчать ...
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Об Иране.
Я вам уже говорил, не пишите о том, чего не знаете. Мне надоело искать вам цитаты, поищите сами.
Тем более, что вы не спрашиваете, а уверенно утверждаете.
Обогащение урана необходимо даже для использования в мирных целях.
Для ЯО требуемая степень обогащения гораздо выше. По имеющимся данным Иран от такой степени пока что достаточно далёк.
"це збагачення відбувається" не на АЭС. На АЭС вырабатывается оружейный плутоний.

А ви пишете про те, що знаєте?
Рівень збагачення урану в Ірані 60%. Збройний - 90%. Тут ви праві.
Але є один нюанс - АЕС виористовують рівень збагачення в 3-5%.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 21:47

  Vadim_ написав:
  холява написав:Господь Великий… вибач мені що я прочитав ….

…навіть не рефлексую..
Схаменіться….закордонні та місцеві .
ВИ тому початок …
Дбайте про Україну , це ЄДИНЕ що Є.

верховному головнокомандувачу написали?


Уявляю який у тебе був тяжкий день,,,`
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:де вони всі ці дописувачі


Хз. Як на мене там все закручено, та нафта далі йде по європі, так що... Як на мене хай беруть, головне на карман вчасно насипають,а ось з цим вони не справляютьсь, ну перекрили і перекрили. якось розсосеться та електрика, буде її у львові менше ну і норм. все одно у прифронтових містах її немає, і весна вже приходить, день довший.

Це якщо ті фіци до виборів з'їдені не будуть. а за блокування 90млдр ще і провокацію яку можна зробити, наприклад підірвати трубу так щоб вже точно ласти. Он німці якось обходяться без труб, і ті обійдуться.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 22:06

  АндрейМ написав:
  BIGor написав:ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.

Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП. Так, пенсії у ФОПів не буде, але її ні в кого у нас не буде, бо фінансуються вони з поточних надходжень до Пенсійного фонду, а хто буде в Україні працювати через 20-30 років незрозуміло. Якщо на одного працівника буде 25 пенсіонерів, то і пенсії будуть відповідними.

Перечитайте уважно будь-ласка.
За кошт бідних. Чому прокурори отримують по 200 тисяч гривень пенсії та що урядовці планують з цим робити?

Найвищі пенсії прокурорів у сотню разів перевищують мінімальну, а право вийти на відпочинок вони отримують до 40 років.
https://epravda.com.ua/finances/za-kosh ... ti-809192/
