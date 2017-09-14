Vadim_ написав:але вони не прохали і не отримували ніякої допомоги від Держави, только проверки от налоговой и ОБЄП
Я це розумію. Такі "працівники", по суті, безправні, але це ж не змінює того, для чого це робилося чи робиться. Податкових надходжень для фінансування армії від того, що вони не отримували допомоги, у держави не стало.
ЛАД написав:Об Иране. Я вам уже говорил, не пишите о том, чего не знаете. Мне надоело искать вам цитаты, поищите сами. Тем более, что вы не спрашиваете, а уверенно утверждаете. Обогащение урана необходимо даже для использования в мирных целях. Для ЯО требуемая степень обогащения гораздо выше. По имеющимся данным Иран от такой степени пока что достаточно далёк. "це збагачення відбувається" не на АЭС. На АЭС вырабатывается оружейный плутоний.
А ви пишете про те, що знаєте? Рівень збагачення урану в Ірані 60%. Збройний - 90%. Тут ви праві. Але є один нюанс - АЕС виористовують рівень збагачення в 3-5%.
Хз. Як на мене там все закручено, та нафта далі йде по європі, так що... Як на мене хай беруть, головне на карман вчасно насипають,а ось з цим вони не справляютьсь, ну перекрили і перекрили. якось розсосеться та електрика, буде її у львові менше ну і норм. все одно у прифронтових містах її немає, і весна вже приходить, день довший.
Це якщо ті фіци до виборів з'їдені не будуть. а за блокування 90млдр ще і провокацію яку можна зробити, наприклад підірвати трубу так щоб вже точно ласти. Он німці якось обходяться без труб, і ті обійдуться.
BIGor написав:ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.
Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП. Так, пенсії у ФОПів не буде, але її ні в кого у нас не буде, бо фінансуються вони з поточних надходжень до Пенсійного фонду, а хто буде в Україні працювати через 20-30 років незрозуміло. Якщо на одного працівника буде 25 пенсіонерів, то і пенсії будуть відповідними.
За кошт бідних. Чому прокурори отримують по 200 тисяч гривень пенсії та що урядовці планують з цим робити?