Не треба робити вигляд, що не доходить,
Мені якраз давно дійшло, що ти звичайнісінький такий самий ухилянт як «бики», а твоя присяга , якщо не будеш заїкатися, займає рівно хвилину
В чому проблема? Чому не служиш?
Додано: Пон 23 лют, 2026 22:47
hxbbgaf
Додано: Пон 23 лют, 2026 23:09
В минулому пості все написано. Тема не про мене. А чого не зобов'язали з'явитись до ТЦК всіх офіцерів, наприклад. Охоронців, силовиків і т.д., хто служив, закінчив військові навчальні заклади. Нехай би пройшли комісію, хто придатний - на фронт. Чому таке вирішили зробити тільки з тими, у кого написано було непридатний у мирний час, обмежено придатний у військовий, ще й довідки ці були без терміну давності?
То була б кава в Ялті!
Додано: Пон 23 лют, 2026 23:22
Зеленський про теракт у Львові: РФ планує такі напади й надалі
І звідки ж він знав? Прямо провидець! Так кацапам навіщось наші менти потрібні.
Додано: Вів 24 лют, 2026 00:00
Все, хотаб злився, нічого сказати..
А тим часом вже по Києву якийсь черговий заброньований експерт і те рубає правду-матку, каже, ресторани забиті, де охороняли 100, зараз охороняє тисяча охоронців і т.д., воювати ніхто не хоче.
