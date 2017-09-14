Додано: Вів 24 лют, 2026 01:39

АндрейМ написав: ЛАД написав: Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"? Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"?

ЛАД написав: Я не рассчитываю, что у нас будет 100-летняя война. Даже до 18 (не говоря уже до 25) ему ещё 3 года. Практически уверен, что за это время война закончится. Так что для меня ваш вопрос не актуален.Вернутьсяокончания войны...Это другой вопрос. Решать ему и вряд ли он спросит моего совета. Но учитывая, что он в Германии уже почти 4 года (точнее, 3,5) и ёщё год там будет практически наверняка, учится в немецкой школе (параллельно в украинской, но это так, для галочки), вряд ли ему будет смысл возвращаться. Если он захочет учится дальше, то, наверное, есть смысл получить образование там. Возвращаться в Украину - будет видно, смотря по обстановке. Сегодня трудно предвидеть, что и как здесь будет после войны. Сомневаюсь, что будет хорошо.А вообще, я не осуждаю тех, кто уехал до войны. Это нормальное явление. И для многих это единственный выход, если они хотят заниматься тем, что им интересно - слишком много специальностей у нас не востребованы.

Я не рассчитываю, что у нас будет 100-летняя война. Даже до 18 (не говоря уже до 25) ему ещё 3 года. Практически уверен, что за это время война закончится. Так что для меня ваш вопрос не актуален.Вернутьсяокончания войны...Это другой вопрос. Решать ему и вряд ли он спросит моего совета. Но учитывая, что он в Германии уже почти 4 года (точнее, 3,5) и ёщё год там будет практически наверняка, учится в немецкой школе (параллельно в украинской, но это так, для галочки), вряд ли ему будет смысл возвращаться. Если он захочет учится дальше, то, наверное, есть смысл получить образование там. Возвращаться в Украину - будет видно, смотря по обстановке. Сегодня трудно предвидеть, что и как здесь будет после войны. Сомневаюсь, что будет хорошо.А вообще, я не осуждаю тех, кто уехал до войны. Это нормальное явление. И для многих это единственный выход, если они хотят заниматься тем, что им интересно - слишком много специальностей у нас не востребованы.