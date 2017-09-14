RSS
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:55

  _hunter написав:..........
Да, "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ". НО: в пределах одного поколения. Возможно даже меньше - если необратимые процессы каскадироваться начнут. А если задуматься о будущем детей? Внуков? - особенно если тренд 91го года - продолжится... :roll:

Для budivelnik"а "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ" - он тогда жить не будет. :)
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:06

  budivelnik написав:.........
Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.

Вы когда-то рассказывали, что дважды банкротились.
Желаю вам не испытать этого в третий раз.
В 60+ это вряд ли удастся. По крайней мере, будет значительно сложнее.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:09

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Коли зявились українці? Як етнонім?

Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.

Радив би повивчати) :lol: і летусроку і решті русинів.
Та і східнякам не помішає.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.

В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?
А відповіді нема. Вони є тільки у містах. Тому так - це просто сепари які пилять фсбешні гроші.
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Коли зявились українці? Як етнонім?

Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.

Десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився, саме поняття нації з"явилося з розвалом монархій та появою капіталізму.
В Австро-Угорщині тільки кріпацтво скасували у 1848р., у РІ 1961.
Гарібальді об"єднав Італію десь в 1860+.
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Коли зявились українці? Як етнонім?

Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.

десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився.

Коли каракалпаки прийшли в Україну? Вивчав своє дерево?
  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:а урбанізація робить так, що вже через три покоління меншість зникає і правнуки українців стають хоч німцями, хоч мадярами залежно від міста проживання.

В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?
А відповіді нема. Вони є тільки у містах. Тому так - це просто сепари які пилять фсбешні гроші.
) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.

та я трохи вчив у шкільні роки, та й опісля.
  flyman написав:............
Десь 300 років тому ідентифікація була або по вірі, або село/місто де родився, саме поняття нації з"явилося з розвалом монархій та появою капіталізму.
В Австро-Угорщині тільки кріпацтво скасували у 1848р., у РІ 1961.
Гарібальді об"єднав Італію десь в 1860+.

Кстати, о бангладешцах.
Уже неделя как идёт священный месяц Рамадан, а тут никто и не вспомнил.
Это я к чему. Если их много приедет, то появятся мечети (в большем количестве, не как сегодня пару десяткоа на всю Украину без Крыма). Да и праздники придётся вводить дополнительные.
И к словам flyman об идентификации. У мусульман, как понимаю, и сегодня идентификация больше по религии и стране происхождения (не слишком существеннно). Ручаться не буду, возможно, ошибаюсь.
