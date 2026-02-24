навіть Ви не зрозуміли , Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:28
Re: В якому місці краще встановити кондиціонер?
Всім доброго дня.
Планую встановлювати кондиціонер у квартиру (вітальня ~25 м²) і хочу підійти до питання з точки зору економіки та окупності, а не тільки комфорту.
Цікавлять такі моменти:
Чи реально інвертор економить електроенергію, чи це більше маркетинг?
Наскільки виправдано використовувати кондиціонер на обігрів у міжсезоння при нинішніх тарифах?
Чи є сенс переплачувати за модель з кращим SCOP/SEER?
Скільки в середньому виходить по електроспоживанню на місяць (літо/осінь)?
Також цікавить питання монтажу:
чи потрібно закладати окрему лінію живлення,
як правильно розрахувати потужність,
чи має сенс одразу думати про вентиляцію.
Буду вдячний за реальні кейси — хто що ставив і які витрати по факту.
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:33
но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?
теоретики не в курсе , зубры
Додано: Пон 23 лют, 2026 00:38
это к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:03
Чи "грався" хто с тими зубрами, дігітопами, кевейсі, томзн та іншими щодо тестування швидкості спрацювання захисту при перевищенні встановленої напруги?
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:23
Економить. Особливо в міжсезоння, коли Т плюсова, але низька.
Є сенс брати з великим (важким) зовнішнім блоком. В буквальному сенсі порівнюйте вагу блока. У кожного серйозного виробника є такі лінійки. Топом вважається Зубадан від Мітсубісі, але там цінник.. У Грии чи Тосот (той самий Гріі) є також топова лінійка, вона дешевша ніж Зурбадан. Проста фізика: більший мідний зовнішній теплообмінник - тим легше «вичавити» тепло з зимового повітря.
Лінію не обовʼязково, інверторний на 25 квадратів це десь 9-ка, у неї максимальне споживання до 1.5 (рідше 2 кВт)
Кондиціонер не впливає на повітря обмін. Якщо у вас не було необхідності в додатковій вентиляції до цього, то кондиціонер нічого не змінює в цьому питанні.
Реальне споживання за день чи місяць нема сенсу оцінювати. Різне утеплення, зовнішня Т (тобто тепловтрати) . Це кратно дешевше ніж грітись звичайним обігрівачем (хоч і не так комфортно коли тепле повітря поступає зверху) , і це все що повинно вас турбувати.
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:38
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Окремо не тестував, але зубри вже неодноразово спрацьовували, і ще жодна техніка не постраждала від стрибків напруги
Додано: Вів 24 лют, 2026 15:40
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Також часто спрацьовувало (відсікало) з Зубром. Жодного разу техніка не горіла .
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:09
яка окупність , ви коли туфлі чі холодильник купуєте то думаєте про окупність?
продаванам наслово не верьте по маркам кондея типа это просто бомба не хуже Дайкин.
Дайкин и Митсубиши Электрик именно Электрик так как Митсубиши иной это совсем иное и судя по тексту не буду рекомендовать, рекомендую смотрите в сторону Грии.
наружный 3 портовый инверторный блок Грии мы два не совсем слабых мужика с напругой еле дотянули 10 метров и погрузили в бусик , как монтажники его потом смонтировали с люльки я не представляю
Додано: Вів 24 лют, 2026 17:09
Стоїть і zubr r116y, і digitop OM-14, і tomzn tosva-16, і якийсь KWE-HLP-V2.0. І теж поки все спрацьовує і не постраждало.
Поспілкувався із ШІ, по швидкості спрацювання захисту при перенапрузі найкращими вважає саме той зубр та
Novatek ЕЛ-11, УЗМ-51М або Digitop VP-40A - "там реально 20–50 мс при сильному перевищенні".
За інші - "50...300мс, найчастіше 100...200мс".
