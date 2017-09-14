Додано: Вів 24 лют, 2026 15:31

Не змінилися б лише надходження в ПФ, а витрати роботодавця і розмір отриманої ЗП на руки змінилися.Я вже зрозумів чому Ви та багато інших так вважаєте. Ви та інші говорите про українську "специфіку". Ось є якісь "чисті" ЗП, а все інше - "проблема" роботодавця.Справа в тому, що в інших країнах не існує поняття "чиста" ЗП. Працівнику пропонується ЗП, і все. З цієї ЗП працівник сплачує податок на дохід. З цієї ЗП працівник сплачує соціальний внесок. Тобто, сума отриманих ним на руки грошей зменшується на суму цього внеску. Відповідно, роботодавець сплачує менше соціального внеску і залишить собі більше грошей. Аналог нашого пенсійного фонду отримає ту ж саму суму, але з двох різних джерел. Жодний роботодавець не буде дораховувати частину соціального внеску працівника, щоб той отримав якусь "чисту" суму. Жодний працівник про це не попросить; з нього просто посміються.Ніхто в США, наприклад, навіть згадки не має що то воно є "чиста" ЗП. Ніхто не буде рахувати скільки потрібно брутто ЗП намалювати у звітності, щоб працівник отримав на руки певну бажану суму. По-перше, її просто неможливо прорахувати, тому що при умовній ЗП в розмірі 100 000 доларів на рік, отримана на руки сума може варіюватись від 99 000 до 80 000 або менше в залежності від купи факторів. Тобі пропонується ЗП, а усе інше - твої проблеми. "Бажана сума" і є та ЗП брутто, з якої працівник сплачує усе сам.В Україні склалася традиція обговорювати "чисту" ЗП, частина якої взагалі часто "у тіні", але у нас і ціни часто в якихось у.о. виставляються. Ви вважаєте, що навіть якби в Україні переклали частину обов'язку із сплати ЄСВ на найманого працівника, то це б нічого не змінило, бо цю частину все одно сплачував би роботодавець, щоб працівник все одно отримував оту саму "чисту" ЗП.Моя компанія так не працює. У нас пропонуються брутто ЗП, з яких ми сплачуємо податки і на руки отримуємо меншу суму. Якби я мав сплачувати частину ЄСВ (наприклад половину), то на руки я б почав отримувати ще на 11% менше, а роботодавець заощаджував би на нас ці 11%.Ви називаєте брехнею те, що я не стверджував. ЄСВ в Україні сплачується, але не працівником, а роботодавцем, за рахунок власних коштів роботодавця і є його додатковими витратами, окремими від фонду ЗП, оренди, інших податків і т.д. Ви із цим згодні?