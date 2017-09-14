

Основні напрямки змін під час експлуатації

1. Подовження терміну служби (LTO — long-term operation)

Оригінальний проєктний ресурс — 30 років. З 2010-х Energoatom (оператор) проводить комплексні модернізації кожні 10–15 років:

• Зупинка блоку на 6–7 місяців.

• Перевірка корпусу реактора на крихкість металу (embrittlement), аналізи внутрішніх конструкцій.

• Заміна або ремонт тисяч компонентів.

Приклади:

• Південно-Українська-2 (2015): модернізація за $114 млн → +10 років.

• Південно-Українська-3 (2019): 6 місяців, +10 років до 2030.

• Багато блоків Запорізької, Рівненської та Хмельницької отримали +10–20 років (до 2030–2035).

• Станом на 2025–2026: Південно-Українська-1 до 2033, Хмельницька-2 до вересня 2035 тощо.

2. Комплексна програма модернізації (з 2011–2019)

• 2019 рік: велика програма для всіх 15 блоків (2020–2024).

• €1,4 млрд (з кредитами Euratom та EBRD) на 87 заходів безпеки.

• Заміна конденсаторів турбін, модернізація турбін (підвищення потужності до +10 % разом з Turboatom, Westinghouse, GE).

• Покращення систем охолодження (наприклад, +$38 млн на Південно-Українській для +2,5 ТВт·год на рік).

3. Покращення безпеки після Фукусіми (2011)

• Додаткові дизель-генератори (мобільні + стаціонарні).

• Системи для роботи при повній втраті живлення та охолодження.

• Пасивні системи (водневі рекомбінатори, довгострокове охолодження гермооболонки).

• На Рівненській-1,2 (ВВЕР-440): Westinghouse встановлює Long-Term Containment Cooling Systems (LCCS) — спеціальну систему довгострокового охолодження гермооболонки для важких аварій (контракт 2023, доставка 2024). Це перша така система на ВВЕР-440 у світі.

4. Системи керування та цифризація

• Фазова модернізація систем контролю та управління (I&C).

• На Хмельницькій повністю завершено у лютому 2025.

• Нові цифрові моніторингові системи від Westinghouse (наприклад, на Запорізькій з 2017).

5. Паливо — один з найбільших змін

• До 2010-х — тільки російське (ТВЕЛ).

• З 2005 — тести Westinghouse.

• З 2018–2019 — повні завантаження на багатьох блоках (Південно-Українська-3, Запорізька-5 тощо).

• З 2022–2023 — повна відмова від російського палива. Westinghouse постачає для всіх ВВЕР-1000, а з 2023 — навіть для ВВЕР-440 (перші збірки з Швеції). Це радикальна зміна: паливо тепер західне, з іншим дизайном та кращими характеристиками.

6. Інші практичні зміни

• Модернізація турбогенераторів (Electrotyazhmash, GE).

• Захист обладнання від дронів/уламків (контракти 2024).

• Нові запасні частини для аварійних дизелів (через IAEA).

• Покращення моніторингу радіації, дозиметрії, систем пожежогасіння тощо.

Висновок

Сучасна українська АЕС — це не той самий радянський блок 1980-х. Корпус реактора лишається оригінальним (його майже неможливо замінити), але все інше — системи безпеки, керування, паливо, турбіни, охолодження — значно оновлено або замінено. Кожні 10–15 років блок проходить глибоку модернізацію, яка коштує десятки-сотні мільйонів доларів і триває місяці.

Завдяки цьому коефіцієнт використання потужності тримається високим (70–80 %), а рівень безпеки відповідає сучасним міжнародним стандартам (IAEA, пост-Фукусіма). Після 2022 року модернізація ще прискорилася: повний перехід на західне паливо + обладнання, щоб позбутися залежності від РФ.

Якщо коротко: вони не «заморожені в часі», а постійно еволюціонують — саме тому й працюють десятиліттями безпечно



