Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:10
ЛАД написав: tumos написав:
...........
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.
Это легко отрегулировать порядком начисления налогов - например, просто оговорить, что ПДФО и ВЗ начисляются после
отчислений в ПФ (уплаты ЕСВ).
АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова).
В Україні дійсно немає 2)
-
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:13
stm написав: ЛАД написав:
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
Ні ЛАД, ви впали у моїх очах. Бетон залишається, але як працює АЄС і як контроль безпеки це прям дуже різне, і спеціалісти і норми безпеки, протоколи і ще багато чого. Як ви можете бути таким сліпим? Може і потрібно відкривати якісь музеї було/стало. Бо це прям дуже не дуже...
И нтересно, кто вы по образованию и чем занимаетесь сейчас (каким бизнесом)?
От техники, вообще, и от АЭС, в частности, вы, похоже, весьма далеки.
Если вы представляете себе, что реактор и всё остальное оборудование АЭС это "бетон"...
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:17
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
Ви прям впевнені?
В чём?
В том, что реактор действующей АЭС никто и никогда не заменяет?
Или в том, что развелось слишком много знатоков-блондинок разного пола".
Какие-то датчики для повышения безопасности и, соответственно, протоколы могут меняться. Но это копейки по отношению к стоимости АЭС.
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:23
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Простите, но вы сказали глупость.
АЭС остаётся АЭС. Она построена и работает в том виде, в котором построена. От того, что она из советской стала украинской, она не изменилась. И не изменится до вывода из эксплуатации. Или вы полагаете, что там реакторы поменяли?
Как много знатоков-блондинок разного пола развелось!
Вот только почему-то при таком количестве "знатоков" страна в ж***.
Ви прям впевнені?
В чём?
В том, что реактор действующей АЭС никто и никогда не заменяет?
Или в том, что развелось слишком много знатоков-блондинок разного пола".
Какие-то датчики для повышения безопасности и, соответственно, протоколы могут меняться. Но это копейки по отношению к стоимости АЭС.
Ой, ті копійки ви б здивувалась) І повірте ані Ви, ані Франт поряд з АЄС незмінно з часів есересер ви б не схотіли жити ) та і неможливо б, вже Франція інші саркофаги над вашими трупами будувала )))
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:27
stm написав:
...........
Ой, ті копійки ви б здивувалась) І повірте ані Ви, ані Франт поряд з АЄС незмінно з часів есересер ви б не схотіли жити ) та і неможливо б, вже Франція інші саркофаги над вашими трупами будувала )))
Это комментировать не буду, пока вы не ответите на мои вопросы выше.
P.s. И не подскажете, что такого пишет Франт, что вы постоянно упоминаете его вместе со мной?
То, что я у него читал сильно отличалось от моих взглядов. Что-то изменилось?
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:33
АндрейМ написав: BIGor написав:
ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.
Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП. Так, пенсії у ФОПів не буде, але її ні в кого у нас не буде, бо фінансуються вони з поточних надходжень до Пенсійного фонду, а хто буде в Україні працювати через 20-30 років незрозуміло. Якщо на одного працівника буде 25 пенсіонерів, то і пенсії будуть відповідними.
Я правильно понял, что самозанятое лицо в виде ФОП, в озвученной ситуации минимизации, не является наемным работником (по основному месту работы) у работодателя ?
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:33
ЛАД написав:
В том, что реактор действующей АЭС никто и никогда не заменяет?
Или в том, что развелось слишком много знатоков-блондинок разного пола".
Какие-то датчики для повышения безопасности и, соответственно, протоколы могут меняться. Но это копейки по отношению к стоимости АЭС.
Я не енергетик. Але.
Корпус реактора так точно не міняли.
Турбіни точно міняли.
Які регламентні роботи виконували при переході на паливо Westinghouse?
Чи міняли парогенератори наприклад? Насоси?
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:34
ЛАД
Основні напрямки змін під час експлуатації
1. Подовження терміну служби (LTO — long-term operation)
Оригінальний проєктний ресурс — 30 років. З 2010-х Energoatom (оператор) проводить комплексні модернізації кожні 10–15 років:
• Зупинка блоку на 6–7 місяців.
• Перевірка корпусу реактора на крихкість металу (embrittlement), аналізи внутрішніх конструкцій.
• Заміна або ремонт тисяч компонентів.
Приклади:
• Південно-Українська-2 (2015): модернізація за $114 млн → +10 років.
• Південно-Українська-3 (2019): 6 місяців, +10 років до 2030.
• Багато блоків Запорізької, Рівненської та Хмельницької отримали +10–20 років (до 2030–2035).
• Станом на 2025–2026: Південно-Українська-1 до 2033, Хмельницька-2 до вересня 2035 тощо.
2. Комплексна програма модернізації (з 2011–2019)
• 2019 рік: велика програма для всіх 15 блоків (2020–2024).
• €1,4 млрд (з кредитами Euratom та EBRD) на 87 заходів безпеки.
• Заміна конденсаторів турбін, модернізація турбін (підвищення потужності до +10 % разом з Turboatom, Westinghouse, GE).
• Покращення систем охолодження (наприклад, +$38 млн на Південно-Українській для +2,5 ТВт·год на рік).
3. Покращення безпеки після Фукусіми (2011)
• Додаткові дизель-генератори (мобільні + стаціонарні).
• Системи для роботи при повній втраті живлення та охолодження.
• Пасивні системи (водневі рекомбінатори, довгострокове охолодження гермооболонки).
• На Рівненській-1,2 (ВВЕР-440): Westinghouse встановлює Long-Term Containment Cooling Systems (LCCS) — спеціальну систему довгострокового охолодження гермооболонки для важких аварій (контракт 2023, доставка 2024). Це перша така система на ВВЕР-440 у світі.
4. Системи керування та цифризація
• Фазова модернізація систем контролю та управління (I&C).
• На Хмельницькій повністю завершено у лютому 2025.
• Нові цифрові моніторингові системи від Westinghouse (наприклад, на Запорізькій з 2017).
5. Паливо — один з найбільших змін
• До 2010-х — тільки російське (ТВЕЛ).
• З 2005 — тести Westinghouse.
• З 2018–2019 — повні завантаження на багатьох блоках (Південно-Українська-3, Запорізька-5 тощо).
• З 2022–2023 — повна відмова від російського палива. Westinghouse постачає для всіх ВВЕР-1000, а з 2023 — навіть для ВВЕР-440 (перші збірки з Швеції). Це радикальна зміна: паливо тепер західне, з іншим дизайном та кращими характеристиками.
6. Інші практичні зміни
• Модернізація турбогенераторів (Electrotyazhmash, GE).
• Захист обладнання від дронів/уламків (контракти 2024).
• Нові запасні частини для аварійних дизелів (через IAEA).
• Покращення моніторингу радіації, дозиметрії, систем пожежогасіння тощо.
Висновок
Сучасна українська АЕС — це не той самий радянський блок 1980-х. Корпус реактора лишається оригінальним (його майже неможливо замінити), але все інше — системи безпеки, керування, паливо, турбіни, охолодження — значно оновлено або замінено. Кожні 10–15 років блок проходить глибоку модернізацію, яка коштує десятки-сотні мільйонів доларів і триває місяці.
Завдяки цьому коефіцієнт використання потужності тримається високим (70–80 %), а рівень безпеки відповідає сучасним міжнародним стандартам (IAEA, пост-Фукусіма). Після 2022 року модернізація ще прискорилася: повний перехід на західне паливо + обладнання, щоб позбутися залежності від РФ.
Якщо коротко: вони не «заморожені в часі», а постійно еволюціонують — саме тому й працюють десятиліттями безпечно
Мені це нагадує вертоліт якому 30 років. За час експлуатації все замінено кілька раз. Тільки планер залишився той самий, та і його постійно перевіряють на мікротріщини (силові елементи) та геометрію.
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:38
ЛАД написав: stm написав:
...........
Ой, ті копійки ви б здивувалась) І повірте ані Ви, ані Франт поряд з АЄС незмінно з часів есересер ви б не схотіли жити ) та і неможливо б, вже Франція інші саркофаги над вашими трупами будувала )))
Это комментировать не буду, пока вы не ответите на мои вопросы выше.
P.s. И не подскажете, что такого пишет Франт, что вы постоянно упоминаете его вместе со мной?
То, что я у него читал сильно отличалось от моих взглядов. Что-то изменилось?
Не подобається Франт? Такі самі думки, що все з часів есересер, нічого не розкрали до
, все після
розвалу. Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома ))) Книжки з портретом Леніна гадаю найкращі з усіх наук ))) Ви з ним сучасна інквізіція України: хто не згоден, що божественне (Ленін створив Україну і все побудував) на спалення )))
Додано: Вів 24 лют, 2026 16:51
tumos написав:
Не уверен, что перенос отчисления ЄСВ на зарплату работника предприятия можно осуществить прямолинейно. Допустим брутто-зарплата работника 100 грн, нетто-зарплата 80 грн. Казалось бы сделай брутто (с учетом необходимости вычета ЄСВ) - 122 грн и нетто сохранится 80 грн. Но я так понимаю, что увеличится сумма вычета, связанная с налогами ПДФО и ВЗ. По всей видимости потребуется к 122 грн накидывать еще сумму, чтобы сохранить нетто 80 грн. Если ошибаюсь, то подскажите где.
Тут какая-то обратная логика. Если брутто-зарплата работника 100 грн, то ее не надо делать 122 грн, если в Украине решат перенести часть ЕСВ на работника. Ее можно оставит 100 грн и работник будет получать меньше денег. В-то и смысл, что в других странах работники платят социальные отчисления сами из своих ЗП, и никто им эти ЗП не увеличивает для того, чтобы учесть эти отчисления.
Но, как я уже писал выше, я понимаю, что в Украине у многих сложилась традиция просить или предлагать ЗП нетто, а что там брутто никого не волнует. В Украине ЗП считается от обратного - сначала оговаривается сумма "нетто", а потом уже работодатель считает сколько оформить "брутто", а должно быть наоборот - "вот тебе ЗП и плати с нее все, что ты должен заплатить".
Теперь понятно почему многие работодатели считают, что именно они платят НДФЛ и ВЗ - договариваются они с работником на одну, "чистую", сумму, но в реальности им это "стоит" больше, хотя как бы не крути понятиями, все равно зарплатой работника будет сумма "брутто" и для государства налог заплатит он, а не работодатель.
ЛАД написав:
Это легко отрегулировать порядком начисления налогов - например, просто оговорить, что ПДФО и ВЗ начисляются после
отчислений в ПФ (уплаты ЕСВ).
В некоторых странах так и делают. Также, в странах, где есть накопительные пенсионные счета, на которые работник платит по желанию, тоже можно вычесть из общего дохода эти суммы, тем самым уменьшив облагаемый НДФЛ доход (но потом, на пенсии они будут облагаться налогом). В Украине такой системы нет, хотя могли бы ввести хотя бы на уровне банковских вкладов, но сейчас об этом говорить нет смысла.
tumos написав:
Я правильно понял, что самозанятое лицо в виде ФОП, в озвученной ситуации минимизации, не является наемным работником (по основному месту работы) у работодателя ?
Наоборот - фактически является, а формально - нет.
