При продлении срока службы производится обследование состояния и работоспособности оборудования. И только при необходимости его ремонт или замена





От я не впевнений що саме «при необхідності «.

Бо АЕС це штуковина з великою небезпекою.

Знову ж, може я помилково переношу досвід з авіації, але так як авіатехніка несе великий ризик для життя в разі поломки (на відміну скажемо від автомобіля) , то заміна більшості (і всіх життєво важливих) агрегатів проводиться не по стану, а по напрацюванню. Незалежно від стану. Тому я кажу, що корпус (планер) працює 30-50 років, але з всього іншого що вийшло з заводу там нема більше нічого. Причому замінено по кілька разів. От я не впевнений що саме «при необхідності «.Бо АЕС це штуковина з великою небезпекою.Знову ж, може я помилково переношу досвід з авіації, але так як авіатехніка несе великий ризик для життя в разі поломки (на відміну скажемо від автомобіля) , то заміна більшості (і всіх життєво важливих) агрегатів проводиться не по стану, а по напрацюванню. Незалежно від стану. Тому я кажу, що корпус (планер) працює 30-50 років, але з всього іншого що вийшло з заводу там нема більше нічого. Причому замінено по кілька разів.

Понятия не имею, как обстоит дело в авиации.Могу только поверить вам на слово.Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.И всё-таки самое дорогостоящее в АЭС, это реактор и капитальные сооружения, с ним связанные, и турбина. Реактор точно не меняется, о заменах турбины тоже ничего не нашёл.Но, вообще говоря, обсуждение таких вопросов на форуме, где нет ни одного человека реально знакомого с вопросом, выглядит несколько несерьёзно.Опять же, возвращаясь к началу разговора, надеюсь вы не будете возражать, что материальная база нашей энергетики (и не только) основана на советском наследии.В той же металлургии за 30 лет, конечно, изменений и реконструкций много, но без советской базы металлургии у нас не было бы.О машиностроении и говорить не хочу. Мы растеряли многое из того, что имели, и пусть шаман расскажет, что создали нового. Кроме скруток проводов для Фольксвагена.