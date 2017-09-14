sashaqbl написав:
Чат GPT каже отаке:
Для одного блоку 1000–1200 МВт за 60 років:
Будівництво $5–10 млрд
Експлуатація $15–30+ млрд (накопичено за 60 років, паливо близько 25%)
Виведення $0.5–1.5 млрд
Разом $20–40+ млрд
Одноразові ремонтні роботи незрівнянні з вартістю.
Але експлуатація протягом життєвого циклу передбачає поступову(в тому числі й багаторазову) заміну більшості обладнанняю. Тому так - з початкового обладнання на АЕС скоріш за все лишилися тільки корпуси.
Корпуси - це суттєва частка вартості АЕС звичайно. Але тим не менше трохи не так, як ви пишете.
Повторю - не нашёл ни одного сообщения о замене турбины.
Из того же чата GPT:
Основная статья расходов.
Стоимость строительства: обычно 5–10 млрд $ за 1 энергоблок мощностью ~1–1,6 ГВт. .........
Примеры:
Олкилуото-3 (Финляндия) — ~11 млрд €.
Hinkley Point C (Великобритания) — оценка >30 млрд £ за два блока.
🔹 В структуре стоимости электроэнергии у АЭС именно капитальные затраты составляют 60–80%.
Так что, похоже, реально на сегодня - 10 млрд за блок и выше.
2) Эксплуатационные расходы (OPEX)
Относительно низкие по сравнению с газовыми или угольными станциями.
Включают:
персонал,
техническое обслуживание,
топливо,
обращение с отходами,
страхование и фонды вывода из эксплуатации.
Итог
АЭС:
💰 Очень дорогие в строительстве.
⚙️ Относительно дешёвые в эксплуатации.
⏳ Долгий срок службы — 60–80 лет.
⚡ Высокий коэффициент использования мощности (80–95%).
В Украине с конца СССР новых блоков не строили — многие объекты были заложены, но не завершены (например, Хмельницкая АЭС-3/4). Поэтому актуальные расчёты нового строительства ― предмет будущих проектов и международных инвестиций.
➡️ Это означает, что строительство нового энергоблока обойдётся в резко более высокую сумму по сравнению с продлением срока службы действующих реакторов
Украина закупает ядерное топливо у иностранных производителей (частично у российских TVEL и у Westinghouse).
Поскольку большая часть украинских энергоблоков превысила или близка к проектному сроку 30 лет, Украина системно продлевает срок службы каждого блока на 10–20 лет с учётом требований безопасности.
Для тераваттного блока ВВЭР:
🔹 Эксплуатационные расходы (OPEX)
📌 Итог по Украине (типичный диапазон):
≈150–250 млн долларов в год на один блок ВВЭР-000
В структуре:
топливо ~30–40%
персонал и эксплуатация ~30%
ремонты и модернизации ~20–30%
фонды вывода из эксплуатации и обращения с ОЯТ ~5–10%
2️⃣ Средний срок службы блока
🔹 Проектный срок (советский проект ВВЭР):
30 лет
🔹 После продления срока службы:
+10 лет (первое продление)
Фактически многие украинские блоки идут к 50–60 годам эксплуатации.
4️⃣ Коротко
Показатель Значение
Эксплуатация в год ~150–250 млн $
Проектный срок 30 лет
Реальный срок с продлением 50–60 лет
Стоимость продления ~100 млн $
Выработка в год 7–8 ТВт·ч
Прошу прощения за длинные цитаты.
Привёл их в основном для того, чтобы показать, что не стоит делать выводы по нескольким строчкам чата GPT.
Например, в вашей цитате "паливо близько 25%", мне показало: "~30–40%".
И эксплуатационные расходы в вашей цитате $15–30+ млрд за 60 лет (на которые АЭС не были рассчитаны, проектный срок ВВЭР 30 лет
). А мне показало ~150–250 млн $. т.е за 60 лет $9-15 млрд. В 2 раза меньше.
Так что с этими расчётами нужно аккуратно разбираться.
Давайте подойдём по-другому.
В Украине покупается значительно больше б/у автомобилей, чем новых. Хотя стоимость их эксплуатации выше, чем у новых. Но у людей не хватает денег на покупку нового, а с эксплуатацией как-то справляются.
Не так ли и с АЭС?
Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока
. И топливо мы тоже не производим, а покупаем у РФ, теперь ещё у Вестингауз.
И все эти эксплуатационные расходы идут за счёт текущих доходов от АЭС (значительно бОльших). Чат привёл данные - 7–8 ТВт·ч
в год с одного блока ВВЭР-1000.
А для постройки нового блока нужно иметь эти 10+ млрд. долл.
Но вообще напомню, с чего начался разговор.
С утверждения stm
, что ТЭС/АЭС уже давно не советские, а совершенно новые и мы ничего от Союза не унаследовали и не за что быть благодарным прошлому.
Ну ладно, ей простительно. Но вы-то точно не блондинка и явно ближе к технике.
Повторю, мы за 30 лет не построили ни одного блока АЭС и о замене турбин я тоже ничего не нашёл. Кроме того, о чём написал
в viewtopic.php?p=5935311#p5935311
. Я это сообщение видел, но не стал приводить.
Что бы мы сегодня делали, если бы не эти советские АЭС?stm
, возможно, обошлась бы коптилкой на подсолнечном масле, а промышленость?
Не возникает у людей мысли, что цены растут в т.ч. "благодаря" работе дизель-генераторов при отключениях ээ? Вот Водафон прислал сегодня сообщение, что с 1 марта мой пакет подорожает с 330 до 390 грн. При этом мне добавят какие-то гигабайты в роуминге, которые мне 100 лет снились. Я, конечно, не знаю причин, но подозреваю, что работа от дизель-генераторов не последняя. Это, на минуточку, подорожание на 18%.
Давайте не будем ловить блох в постах, а обсуждать основную идею. А то здесь часто уходят в какие-то подробности, забывая с чего началось обсуждение.
Подробности бывают важны, когда без них делаются ложные выводы.
Если вы, как и stm
, считаете, что от Союза нам уже ничего не осталось и мы такие сильномогучие, что всё сами, тогда, конечно.
P.s. Возможно, моё утверждение о том, что эсплуатационные расходы "копейки" по сравнению со стоимостью нового строительста несколько преувеличено.
Но потратить на новый блок пусть даже за 10 лет 10+ млрд это намного больше, чем эксплуатационные расходы даже 250 млн в год, что за 10 лет составит 2,5 млрд.
А если ещё вычесть расходы на топливо, то может оказаться, что моё утверждение не так уж далеко от истины.