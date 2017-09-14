Так, Франція просрала свій шанс... саркофаг на кожну АЄС України - найвеличнішу з часів есересер )))
Але що б змінилося у повідомленнях ЛАДа і Франта - нічого, та й Флай таскав би горіхи... )))
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:14
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:16
тому це не спадщина населення, а спадщина ахметова і компанії олігархів. Нема в населення вцій державі нічого крім отриманого батьками хрущів, термін експлуатації яких минув, років 20 тому.
Аес в населення теж скоро заберуть за борги.
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
С1 на мене не справить враження
В мене граматика та словниковий запас С1, вимовою тільки ніколи не переймався вона B2, тому у загальному підсумку трішечки не дотягую.
Але я знаю лютих ватанів з C2
Підозрюю що їх мотивація - обмежити спілкування з рогулями
Я ставлю на ватанів з С2 , хоча вони мені теж не подобаються, але мислення в них більш системне та інклюзивне ніж у сорос-воуків
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:32
Faceless
В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах.
Вы там всё правильно написали.
Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого.
А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:48
Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы.
А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями.
При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря.
А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!?
Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно.
Самолёты, космос... Что за бред!?
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:49
Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:53
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це наша бліда копія
Головне чого нема - у башкірів була чітко виражена тюркська міфологія, що і спричинило шалену підтримку від Киргизії до Туреччини. А в нас зробили любовну пісенеьку.
А якщо б зробили загальнослов'янський гімн ?
Воуки ж типа не вміють в промисловість, а тільки в м'яку силу.
Але і тут прогавили
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:59
Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.
Додано: Сер 25 лют, 2026 15:15
Печальное замечание к "продлению срока службы".
Додано: Сер 25 лют, 2026 15:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як все запущено
Давай покроково і від часів Римської імперії....
1 Чи можуть римляни(італійці) заявляти мешканцям сьогоднішнього ЄС що ті користуються дорогами побудованими за часів Римської імперії( при чому дійсно . якщо накласти карту сьогоднішніх магістралей, вони чітко співпадуть з картами часів Римської імперії)
2 Чи можуть совки , заявляти що вони залишили інфраструктуру Львова , якщо всі комунікації (водопровід/каналізація) проходять в каналах збудованих за часів Австо-Угоршини ( до 1910 року)
3 Чи можуть совки заявляти що залишили заводи по виробництву
кондитерки - заснований різними людьми
.
пива-
горілки-
якщо ці заводи розміщені в цехах підприємств які захопив совок?
Тим більше
Якщо УКРАЇНА винна - совку через 30 років ПІСЛЯ розвалу останнього
То виходить що совок -винен ієзуїтам, ЄС і так далі, бо він ВКРАВ те що не створював
Це по Львову
Тепер давай по сільському господарству
Що з створеного в совку сьогодні функціонує в галузі яка дає 30% експорту України?
Тому спеціально для тебе
Єдине що совок залишив НАСЕЛЕННЮ України ( а не Державі Україна) це +/- 500 млн м2 житла яке було ЗБУДОВАНЕ населенням УРСР в період з 1955 по 1990 роки
По заводам
Після 1980 року в совку почались дезінтеграційні процеси розвалу економіки, бо з 1970 року совок перестав компенсовувати АМОРТИЗАЦІЮ вже створених ( або вкрадених в інших ) підприємств цивільної галузі і до 1990 ЗАВОД як ІНСТРУМЕНТ генерації прибутку - зник...
Просто подивись як я тобі пояснював термін Банкрот..
Совок вийняв з промислових підприємств коштів більше ніж вони могли перевестии(грубо знаючи що з людини можна викачати 0,5 літри крові, совок викачав 5 літрів і організм загнувся і не зміг відновитись)
