дополнительные бесплатные продукты.
Ой йой))
За ці «безкоштовні» як кінь пахав влітку))
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:02
ЛАД
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:16
Верно.
Но при этом и зимой работы намного меньше.
Но тем не менее. Они не считались госработниками - частники. Поэтому долго и не были включены в государственную пенсионную систему.
И была возможность "як кінь пахати влітку" на своём участке. У рабочих такой возможности не было.
В то же время, это одна из причин, по которой из сёл уезжали.
При этом многие недавние горожане ездили летом к родителям помогать. По выходным, а порой и в отпуск. И получали домашние продукты от родителей.
И да, полной справедливости нигде в мире пока не добились.
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:36
як це не було, ЛАД? таке слово, як городи тобі знайоме? чи ти ніколи не був на вулиці Світлій? хоча може в самому Харкові й не розповсюджене явище було, а в Харківській області - й робочі, й інженери обробляли свої клаптики аж бігом - щоб було що їсти взимку. така от ефективна радянська система...
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:42
які пафосні думки чути з "дірки"
але так, краще жити в країні, де є що істи, й ходити в нормальний туалет, аніж запускати ракети, а населення ходить в "дірку" або взагалі дохне з голоду...
от ти зараз ЛАД просуваєш радянську пропаганду, як вона є. а коли країна розвинеться, то тоді можна подумати й про космос. я розумію ЛАД, що після дитячого садику ти відразу універ закінчив, але в житті так не буває. в 60-70 роки Корея теж космосом не цікавилася, як й Китай в 90ті роки. а от КНДР дійсно вже й супутник запустила, а пайки рису вчергове зменшила
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:43
цифри конкретні назвати можете? чи бла-бла-бла? бо на цифрах й побачимо, який відсоток
Додано: Сер 25 лют, 2026 17:50
Также сложно отказываться от жилья, от необходимых, а часто и обязательных страховок, ...
Разные пропорции в структуре расходов не делают отказ от какой-либо их части лёгким.
Измерять благосостояние по проценту расходов на еду - идея не очень.
Любая экономическая система балансируется таким образом, чтобы большинство людей имело необходимый минимум. В устоявшихся и сбалансированных системах, пенсионные взносы в этот минимум уже входят. Вся проблема именно в переходном периоде, когда для введения новинки всю систему придется разбалансировать. Когда и какой ценой будет достигнут новый баланс предсказать трудно.
Это проблема не только пенсий.
Для накопительной же пенсии есть проблема ещё серьёзнее чем переходный период. При такой системе пенсионный фонд по сути является трастовым. От обычного траста он отличается только ограничением рисковости активов. Нет и нам ни таких активов, ни развитого фондового рынка, который бы позволил с этими активами работать.
Когда нам говорят, что надо у кого-то перенять какие-то решения, всегда стоит задать себе 2 вопроса: может ли это работать в наших условиях и какова будет цена перехода.
Вон у нас уже скопировали систему финансового мониторинга, которая у других работает очень давно и при другой финансовой культуре. В результате финансовые операции соимзмеряются исключительно с текущим доходом, а права свободно распоряжаться накоплениями нас практически лишили. Нормально эта система заработает лет через 30.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:24
Это - не повод их не вводить. Мне понятно нежелание вводить 2-ой уровень, но почему нельзя ввести 3-ий, чтобы каждый желающий мог из свободных денег откладывать на пенсию, мне непонятно.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:33
А что сейчас мешает?
Первое, что выдал гугл:
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:45
Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.
з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день)
чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є
круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро,
тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро),
тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш
для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:51
Откладывать? Ничего не мешает. Откладывать через 3-ий уровень пенсионной системы мешает её отсутствие. В фонде, ссылку на который Вы дали, "пенсионного" - только название.
Привлекательность пенсионных счетов третьего уровня в их специальном налоговом статусе. Наёмный работник может определённую, строго ограниченную, часть своей зарплаты переводить на специальный счет в банке или брокерской компании, и с этой суммы государство не будет взымать с него подоходный налог. На этом счёте деньги также будут расти (если будут) без налогообложения, дивиденды или проценты по депозитам не будут облагаться налогом. Конечно, эти деньги нельзя снимать до определённого возраста.
Такие счета привлекательны тем, кто получает "чистую" ЗП, которая позволяет откладывать. Они могут, например, 10%-20% процентов своей ЗП направлять на такие счета, а подоходный налог будет взыматься только с оставшейся части их ЗП, а потом эти деньги будут ещё и расти без налогов.
Просто открыть депозит или купить "пенсионный" фонд на деньги, с которых я налог уже уплатил, а потом платить налог с дохода, который я могу получить - не проблема, конечно. Смысл-то не в этом.
