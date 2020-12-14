RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12729127301273112732
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 16:40

  kingkongovets написав:походу це хворе створіння вже навіть в гпт забанили бггг

Я сожалею, что тебя забанили там. Думаешь, что разбанят если ты тут напишешь?
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 28.04.20
Подякував: 800 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 16:44

  Faceless написав:
  Damien написав:Они что-то знают, если планируют рассадить на стульчики почти 5тыс человек. Ждем следующий тендер на попкорн.

Там під час тривог і так побільше стоять без стільчиків, що конкретно вас дивує, що в укриття (яким є метро) купили стільців?

Дата поставки 2026/12/31. Если бы для укрывающихся, то они еще на вчера нужны
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1073
З нами з: 28.04.20
Подякував: 800 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 16:50

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  kingkongovets написав:походу це хворе створіння вже навіть в гпт забанили бггг

Я сожалею, что тебя забанили там. Думаешь, что разбанят если ты тут напишешь?
бідося, ти теж не в змозі дізнатись скільки в Києві побудували і відремонтували мостів за останні 35 років?)

припиняй вже ганьбитися, нести дикуху і демонструвати свою глибоку життєву ущемленість, це жалюгідно
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12193
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12729127301273112732
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25386 17586694
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 21:11
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6901359
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 102357
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок праці (480)
25.02.2026 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.