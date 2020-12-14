|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:40
kingkongovets написав:
походу це хворе створіння вже навіть в гпт забанили бггг
Я сожалею, что тебя забанили там. Думаешь, что разбанят если ты тут напишешь?
3
2
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:44
Faceless написав: Damien написав:
Они что-то знают, если планируют рассадить на стульчики почти 5тыс человек. Ждем следующий тендер на попкорн.
Там під час тривог і так побільше стоять без стільчиків, що конкретно вас дивує
, що в укриття (яким є метро) купили стільців?
Дата поставки 2026/12/31. Если бы для укрывающихся, то они еще на вчера нужны
Додано: Сер 25 лют, 2026 16:50
Damien написав: kingkongovets написав:
походу це хворе створіння вже навіть в гпт забанили бггг
Я сожалею, что тебя забанили там. Думаешь, что разбанят если ты тут напишешь?
бідося, ти теж не в змозі дізнатись скільки в Києві побудували і відремонтували мостів за останні 35 років?)
припиняй вже ганьбитися, нести дикуху і демонструвати свою глибоку життєву ущемленість, це жалюгідно
