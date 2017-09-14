ЛАД написав:Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы. А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями. При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря. А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!? Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно. Самолёты, космос... Что за бред!?
Ну, вам не крінж, що 30+ років незмінне користуються всім досягненням есересер, нічого взагалі окрім корупції, що залишилось, то є божество незмінне АЄС, прям як побудували так і користуємося. А те що закрилося - це не тому, що років з десяток вже існувало завдяки тому що у розвитку забирали, а потім як перестали забирати так одразу і не вистачило покупців за грош-ціну, навіть ) Ось фнб - гарна ціль, збирати на покоління наперед валюту конвертовану(не фублі) для міні і ненароджених ЛАДів. Але молоді ЛАДи підтримали, що бомбити, то як діди воювали і все... за 4 роки у міні поколінь повна ж***, а у молодих ЛАДів - безробіття. Але ж воно після, до хтож буде розуміти 😁 І наступні 35 років молодий ЛАД з Єлабуги буде дітям і онукам розповідати що то все завдяки йому, а те що звільнили, то хтось (рептилоїди, англосакси, олігархи майбутні). Те що Єлабуга за кредити і банкрот вже, молодий ЛАД до смерті не визнає)
ЛАД написав:Faceless В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах. Вы там всё правильно написали. Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого. А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
1 Будь хто з нас - може виттратити БІЛЬШЕ ніж має... і тому цей будь-хто ЗАВЖДИ буде БІДНИМ ( таких 70%) 2 Меншість (десь 20- 25%) може втримати свої витрати на рівні своїх доходів і тому вони залишають світ з тими самими статками які отримали від батьків приходячи в цей світ 3 Меншість від меншості(десь 5-10%) може витратити менше ніж заробить і тому ЗАВЖДИ в кінці свого життєвого шляху -вони багаті.
Внаслідок того , що є приклади багатства людей які починали з двірників і приклади бідності людей які починали як мажори Можна зробити висновок Поточний рівень доходів НЕ має ніякого значення... Адже можна примножувати заробляючи мінімалку А можна просирати маючи дохід в мільйони...
а ви за всіх не відповідайте. тут місцеві форумчани, як не депо, так ОВДП обговорюють. багато хто не інвестує, бо не навчений, а не вистачає коштів.
гроші в пенс фонд платяться чималі. чи ви теж відрахування в ПФ не враховуєте?
але головний розрив для впровадження 2 частини - тоді наше покоління має платити й собі на пенсію, й на пенсію ЛАДам - а от тут дійсно коштів не вистачає...
Shaman написав:але головний розрив для впровадження 2 частини - тоді наше покоління має платити й собі на пенсію, й на пенсію ЛАДам - а от тут дійсно коштів не вистачає...
Ви вже 2-ге покоління України А перше( мого віку) платили 42+% Пенсійного , бо отримало розвалини заводів які не генерували прибутку і 30% населення пенсіонерів які ЗБУДУВАЛИ заводи які вже не генерують прибутку і в той самий час заробляючи в рази менше сьогоднішнього покоління умудрялось вкладати(інвестувати) капітали в розвиток Бізнесів...
ЛАД написав: Не так ли и с АЭС? Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока. И топливо мы тож з приводу спадщини Союза, на яку так молиться ЛАД. за рахунок чого срср все побудував? за рахунок того, що населення за вироблене отримувало копійки, а срср будував свої гіганти. тому це не спадщина срср, а спадщина населення. а зараз населення заробляє значно більше, тому щоб будувати АЕС треба інші підходи, чого ЛАД ніяк не зрозуміє...
тому це не спадщина населення, а спадщина ахметова і компанії олігархів. Нема в населення вцій державі нічого крім отриманого батьками хрущів, термін експлуатації яких минув, років 20 тому. Аес в населення теж скоро заберуть за борги.
цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?
stm Я розумію, що ви мрієте про молодого ЛАДа, щоб вийти за нього заміж. Але молодого ЛАДа вже не буде, наука поки що омолоджувати не навчилась. Так що або виходьте вже за мене, або перестаньте мріяти.
ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.
Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %. Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница. Отказываться от еды как-то сложновато.
що тут кажуть про пропаганду. от назвіть яку зп маєте на увазі, й скільки витрати на їжу. бо в середньому 40-50% - це ви значно перебільшуєте.