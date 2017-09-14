Додано: Сер 25 лют, 2026 17:50

А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.

Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.

Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.

Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.Отказываться от еды как-то сложновато.

Также сложно отказываться от жилья, от необходимых, а часто и обязательных страховок, ...Разные пропорции в структуре расходов не делают отказ от какой-либо их части лёгким.Измерять благосостояние по проценту расходов на еду - идея не очень.Любая экономическая система балансируется таким образом, чтобы большинство людей имело необходимый минимум. В устоявшихся и сбалансированных системах, пенсионные взносы в этот минимум уже входят. Вся проблема именно в переходном периоде, когда для введения новинки всю систему придется разбалансировать. Когда и какой ценой будет достигнут новый баланс предсказать трудно.Это проблема не только пенсий.Для накопительной же пенсии есть проблема ещё серьёзнее чем переходный период. При такой системе пенсионный фонд по сути является трастовым. От обычного траста он отличается только ограничением рисковости активов. Нет и нам ни таких активов, ни развитого фондового рынка, который бы позволил с этими активами работать.Когда нам говорят, что надо у кого-то перенять какие-то решения, всегда стоит задать себе 2 вопроса: может ли это работать в наших условиях и какова будет цена перехода.Вон у нас уже скопировали систему финансового мониторинга, которая у других работает очень давно и при другой финансовой культуре. В результате финансовые операции соимзмеряются исключительно с текущим доходом, а права свободно распоряжаться накоплениями нас практически лишили. Нормально эта система заработает лет через 30.