Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:03
ЛАД
й якщо ми хочемо мріяти про космос, й ви такий прихильник мінімалізму - то зараз актуально "краще жити при свічках, але без росії"
Shaman
Повідомлень: 11813
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:08
Banderlog написав: Shaman написав:
цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося?
й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?
моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.
Шо я іще мав помітити?
Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли.
Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.
твоє - це там, де ти працюєш. раз не відповідаєш - напевне не Ахметову.
про Деркача тебе влучно підказали
він Енергоатом пиляє ще з часів Яника. чи раніше? але про нього ти анічичирк
це ти на американців натякаєш?.. так я тобі підкажу - щоб не розповідали, чого ми 30 років гальмуємо, й ти перший - так ще в 90х треба було приватизувати іноземцям. але тоді волав - "народное достояние". отака от шизофренія...
Shaman
Повідомлень: 11813
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:11
Зеленский по итогам разговора с Трампом:
Переговоры с россиянами перенесены, завтра состоится встреча делегаций Украина-США, а в первых числах марта - Украина-США-РФ.
Xenon
Повідомлень: 5712
З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 22:56
Hotab написав:
Я у Францію в своєму житті ще не потрапив, проте…
З Україною нема сенсу порівнювати. Я пробував добитись , «так а що всякі там Лідли? Але за місяць не знайти дешеву їжу, якщо вона там все-таки є???
Саме у Парижі я не був.
Шукай в першу чергу супермаркети E.Leclerc, в другу Super U, в третю Auchan та все інше. Lidl теж існує, він дешевий, але саме у Франції асортимент не дуже у порівнянні.
Water
Повідомлень: 3988
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 262 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:36
Faceless написав:
Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже
Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
АндрейМ
Повідомлень: 784
З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:42
АндрейМ написав: Faceless написав:
Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже
Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.
Faceless
Повідомлень: 37411
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8302 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:47
Faceless написав: АндрейМ написав: Faceless написав:
Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже
Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.
Щоб був 3й філяр ПФ потрібно мати розвинутий ФР, а не КРЖН з опціаонами на м2
flyman
Повідомлень: 42403
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:55
Xenon написав:
Зеленский по итогам разговора с Трампом:
Переговоры с россиянами перенесены, завтра состоится встреча делегаций Украина-США, а в первых числах марта - Украина-США-РФ.
СоскінНьюс щодо сабжа
flyman
Повідомлень: 42403
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1631 раз.
- Подякували: 2877 раз.
Профіль
Додано: Сер 25 лют, 2026 23:59
26.02.2026
Время скорбное
Последняя православная пасха
fox767676
Повідомлень: 5272
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
