Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 22:03

ЛАД

й якщо ми хочемо мріяти про космос, й ви такий прихильник мінімалізму - то зараз актуально "краще жити при свічках, але без росії" :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 22:08

  Banderlog написав:
  Shaman написав:цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? ;) й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?

моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.
Шо я іще мав помітити?
Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли.
Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.

твоє - це там, де ти працюєш. раз не відповідаєш - напевне не Ахметову.

про Деркача тебе влучно підказали ;) він Енергоатом пиляє ще з часів Яника. чи раніше? але про нього ти анічичирк :D

це ти на американців натякаєш?.. так я тобі підкажу - щоб не розповідали, чого ми 30 років гальмуємо, й ти перший - так ще в 90х треба було приватизувати іноземцям. але тоді волав - "народное достояние". отака от шизофренія...
Shaman
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 22:11

Зеленский по итогам разговора с Трампом:

Переговоры с россиянами перенесены, завтра состоится встреча делегаций Украина-США, а в первых числах марта - Украина-США-РФ.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 22:56

  Hotab написав:Я у Францію в своєму житті ще не потрапив, проте…
З Україною нема сенсу порівнювати. Я пробував добитись , «так а що всякі там Лідли? Але за місяць не знайти дешеву їжу, якщо вона там все-таки є???

Саме у Парижі я не був.
Шукай в першу чергу супермаркети E.Leclerc, в другу Super U, в третю Auchan та все інше. Lidl теж існує, він дешевий, але саме у Франції асортимент не дуже у порівнянні.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:36

  Faceless написав:Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже

Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

АндрейМ написав:
  Faceless написав:Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже

Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.
Faceless
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:47

3й філяр ПФ

  Faceless написав:
АндрейМ написав:
  Faceless написав:Їх давно ввели, інше питання, що результати їх роботи не дуже

Спробував знайти щось про це і бачу лише «планується», «реформи» і т.д.
Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.

Щоб був 3й філяр ПФ потрібно мати розвинутий ФР, а не КРЖН з опціаонами на м2
flyman
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:55

СоскінНьюс

  Xenon написав:
Зеленский по итогам разговора с Трампом:

Переговоры с россиянами перенесены, завтра состоится встреча делегаций Украина-США, а в первых числах марта - Украина-США-РФ.

СоскінНьюс щодо сабжа
flyman
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 23:59

26.02.2026
Время скорбное
Последняя православная пасха
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 00:41

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? ;) й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?

моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.
Шо я іще мав помітити?
Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли.
Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.

твоє - це там, де ти працюєш. раз не відповідаєш - напевне не Ахметову.

про Деркача тебе влучно підказали ;) він Енергоатом пиляє ще з часів Яника. чи раніше? але про нього ти анічичирк :D

це ти на американців натякаєш?.. так я тобі підкажу - щоб не розповідали, чого ми 30 років гальмуємо, й ти перший - так ще в 90х треба було приватизувати іноземцям. але тоді волав - "народное достояние". отака от шизофренія...
схєрапто? Шизофренія в мене а не в тебе ?:lol:
для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.
Та це вже значення не має, поки війна вони там додерибанюють державу, і думаю укрспирт теж продадуть)
Тож стануть спиртзаводи люто ефективнішими)
Шо саме я мав помітити що там помінялось з олігархами?
Banderlog
