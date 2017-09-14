RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Vadim_ написав:а що ви хотіли б про війну?


щось переможне почути... 8)
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:00

  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:10

  sashaqbl написав:
  Slon_Nosov написав:щось переможне почути... 8)

Трохи приємних новин:

Можете в двух словах шо там написано?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:24

  BIGor написав:
  prodigy написав:https://www.youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU

У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).

Ключові показники зарплат (2024):
Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень.
Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.


з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день)
чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є
круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро,
тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро),
тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш

для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно

Ви реально думаєте що французи снідають тільки круасаном і тільки в кафе? :mrgreen: Ціни в супермаркеті Франції - деякі позиції трохи дорожче ніж в Україні - мясо, яйця. Інші дешевші - сири, вино, спагетті. Я вже якість не порівнюю. І тут порівняння 15000 грн і 1700 Євро не на користь України.

Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре. :)

Звідки у вас такі дані?
Ось "мої":
https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=EUR
Для України все співпадає на 100%.
Ціни у Франції в 2+ разів вищі.
Яйці дорожчі в 2,4 рази, м'ясо в 3 рази, вино - в 2 рази, сир - в 2,3 разів.
Зарплати(після сплати податків) вищі в 5 разів.

Якщо грубо - то життя в 2-2,5 разів там краще(якщо враховувати тільки ціни/зарплати).
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:40

🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:54

  Xenon написав:
🥴 США не продають зброю росії і не вводять санкції проти України. Це і є тиск на рф, – Рубіо.

Зовсім свіжа новина:
США предупредили Киев о недопустимости ударов по энергоинфраструктуре России, которые могут затронуть американские интересы.

Как сообщила украинский посол Ольга Стефанишина, Киев получил официальный демарш от Госдепартамента США после атак на порт в Новороссийск.

Тогда был повреждён терминал Каспийского трубопроводного консорциума, частично принадлежащий американским компаниям Chevron и ExxonMobil.

Війна продовжує бути асиметрична - одним можна все, іншим "не все".
