У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).
Ключові показники зарплат (2024): Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень. Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.
з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день) чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро, тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро), тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш
для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно
Ви реально думаєте що французи снідають тільки круасаном і тільки в кафе? Ціни в супермаркеті Франції - деякі позиції трохи дорожче ніж в Україні - мясо, яйця. Інші дешевші - сири, вино, спагетті. Я вже якість не порівнюю. І тут порівняння 15000 грн і 1700 Євро не на користь України.
Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре.
Звідки у вас такі дані? Ось "мої": https://www.numbeo.com/cost-of-living/c ... rrency=EUR Для України все співпадає на 100%. Ціни у Франції в 2+ разів вищі. Яйці дорожчі в 2,4 рази, м'ясо в 3 рази, вино - в 2 рази, сир - в 2,3 разів. Зарплати(після сплати податків) вищі в 5 разів.
Якщо грубо - то життя в 2-2,5 разів там краще(якщо враховувати тільки ціни/зарплати).