Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Гарячі новини про
дорогоцінні метали

Гарячі новини про дорогоцінні метали
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Повідомлення Додано: П'ят 20 лют, 2026 14:25

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення

Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:17

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

ну шо, уже 5200. смотрим дальше

выше этой цены было 1-2 дня, можно даже не рассматривать
smdtranz
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 10:21

Та шо то затоптались возле 5((
Пора б уже и 6 штурмовать…
Freza
 
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 11:14

  Freza написав:Та шо то затоптались возле 5((
Пора б уже и 6 штурмовать…

Имейте терпение. Ну какая разница нам, истинно верующим свидетелям секты падесять, когда будет 6 если наша цель 10? :roll:
jabba
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 13:23

Как скажете!)
Freza
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:18

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

"Остап Ибрагимович, когда мы будем делить наши деньги" (Золотой теленок).
Платина по тихому растет и уже 2300. Завтра станет понятней возможность Comex выполнить мартовские поставки серебра. Если смогут - рост золота и серебра будет "медленный и печальный".
1patron
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:47

Re: Гарячі новини про дорогоцінні метали

Немножко шарлатанов…


Золото верит в сказки.

В какой момент золото превратилось в чисто спекулятивный актив? Кто-то говорит, что еще в 2022, когда из-за заморозки Западом золотовалютных резервов России произошла настоящая антидолларовая революция. Центробанки стали активно скупать слитки, увеличивая долю драгметалла в активах. Кто-то кивает на начало 2026, когда ралли XAUUSD шло по экспоненте. Рано или поздно такой пузырь должен быть лопнуть. Однако по факту получилось только сбросить балласт.

В слом «бычьего» тренда поверили не только инвесторы, но и целые государства. Россия продала около 300 тыс унций золота в январе, получив за это около $1,41-1,68 млрд по рыночным ценам.

На самом деле при отсутствии недостатка в ликвидности и оторванности драгметалла от фундаментальных драйверов, включая реальную доходность казначейских облигаций и доллар США, можно ожидать чего угодно. В том числе, восстановления восходящей тенденции. UBS считает, что XAUUSD достигнет отметки 6200 в течение ближайших нескольких месяцев, так как спрос на физический актив остается высоким, ФРС возобновит ослабление денежно-кредитной политики, а лучшего инструмента хеджирования геополитических рисков, чем золото не найти.

Цены двигает вверх толпа, в то время как хедж-фонды и управляющие активами сократили чистую длинную позицию по драгметаллу до минимальных отметок за более чем год. Институциональные инвесторы смотрят на фундаментальную переоценку XAUUSD, с точки зрения реальных ставок долгового рынка и доллара США. Она максимально завышена со времен золотой лихорадки 1970-х. Тогда с поправкой на инфляцию золото выросло в 12 раз! За последние 10 лет – только в 3 раза. Потенциал ралли не раскрыт?

Суперцикл сырьевых товаров 1970-х закончился только тогда, когда ФРС стала агрессивно повышать ставки. Нынче до этого как до Луны. Напротив, срочный рынок выдает 44%-ю вероятность трех актов монетарной экспансии в 2026 и на 75% уверен в двух.

Пока Дональд Трамп не перестанет пугать тарифами, градус геополитической напряженности останется высоким, а золото продолжит реагировать на страшные истории больше, чем на фундаментальные факторы, нельзя ставить крест на восстановлении восходящего тренда по XAUUSD.

При этом наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшей перспективе представляется консолидация. Деэскалация конфликта на Ближнем Востоке, позитив от американской экономики, пассивность ФРС и связанное с ней укрепление доллара США будут ставить палки в колеса «быкам» по драгметаллу. Напротив, вооруженный конфликт в Иране и призрак рецессии в экономике США подставят покупателям XAUUSD плечо.
Freza
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 11:12

  Freza написав:В какой момент золото превратилось в чисто спекулятивный актив?


а когда оно им не было? если б не его прикольный блеск, необычный цвет и приятная тяжесть, оно было б нафиг никому не надо :mrgreen:
smdtranz
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 12:47

  smdtranz написав:
  Freza написав:В какой момент золото превратилось в чисто спекулятивный актив?


а когда оно им не было? если б не его прикольный блеск, необычный цвет и приятная тяжесть, оно было б нафиг никому не надо :mrgreen:


С появлением денег и до последних менее ста лет оно само деньгами и было и являлось мерой стоимости, средством платежа и средством сбережения. Это не золото сейчас стало спекулятивным активом а бесконтрольное печатание долговых денег поставило на грань неизбежного краха пирамиду мировых долгов и привело многих к осознанию что из безлимитно печатающихся бумажек надо валить.
jabba
