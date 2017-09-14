Banderlog написав:для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика? хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.
По Енергоатому є пару моментів. Реактори далеко не нові. Скоро їх потрохи треба буде виводити з експлуатації. Грошей на будівництво нових енергоатом не має.
По данным трейдеров, знакомых с подобными сделками, российская нефть марки Urals продается примерно на 12 долларов за баррель дешевле, чем Brent по данным ICE, тогда как в прошлом месяце скидка составляла 10 долларов .
П'ятниця 18 січня 2019 13:22
В 2026 году в Украине планируется завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент РБК-Украина. .......дает возможность завершить строительство в 2025 году третьего Хмельницкого блока, а в 2026 году завершить строительство четвертого блока Хмельницкой атомной электростанции", - сообщил Насалик. ....."По всем ядерным объектам, по которым сейчас проходит работа ни одной бюджетной копейки не предусмотрено. Все средства предусмотрены с инвестиций или кредитных средств" Напомним, ранее сообщалось, что по словам Насалика, через три года в Украине может завершиться строительство завода по производству ядерного топлива.
Летом или осенью 2024 года Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов, поскольку стремится компенсировать утраченные энергетические мощности.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Reuters.
Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС.
"Думаю, летом-осенью начнем строительство. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки", - отметил Галущенко. ..... По словам министра, первые результаты этих проектов можно получить уже через 2,5 года.
«Команда «Энергоатома» активно работает над поиском новых площадок для строительства. Наиболее перспективной из них является Чигиринский, вблизи городка Орбита в Черкасской области. Там планируется возведение четырех новых энергоблоков по технологии AP1000″, — говорится в сообщении. Как отметили в «Энергоатоме», уже сделан первый шаг в реализации этого проекта.