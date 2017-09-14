RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16907169081690916910>
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:22

  Banderlog написав:
  budivelnik написав: але якщо відсутній прихід грошей на рівні хочаб розходу - то не зважаючи на те що ці мільйони м2 коштують мільярди доларів - фірма банкротує.
зовнішній борг до ввп України близько 100 процентів
Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України. Тому що Україні вигідно щоб по ній прилітали іскандери, так ти розказував 2 роки тому?
Коли нічого сказати починаються примітивні маніпуляції і перекривлення
1 Педерація починала з заначкою яку
а -збирала останні 20 років
б - збирав СОВОК
2 Пройшло 4 роки
Закінчилась заначка яка була зібрана за 20 років і зявився дефіцит в 20 %... тобто вони просрали все що було івлізли в борги
3 Нам дали борг 90 млрд з умовою що його погасить педерація... Тобто Борг у нас є, але ЗОБОВЯЗАННЯ його гасити лежить не на нас.
43 Про іскандери
Я казав що тільки примітив а-ля мавпа буде запускати ракету вартістю в 2 млн доларів щоб вбити 1-3 мешканця України.
Ти вважаєш що я в цій тезі не правий?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28035
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Доллар к дереву когда будет хотя б 200?
На момент розвалу совка- доллар був 60 копійок....
Але чомусь совок то розвалився
Чому копія совка не може розвалитись при доларі в 70-80?
Чому обовязково має бути 200
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28035
З нами з: 15.01.09
Подякував: 295 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У тебя с памятью всё ок?
Где доллар в 91м году(даже не в декабре) стоил 60коп?
Ты его в то время хоть один купил?
ПыСы. В ноябре курс налички был около 50руб/ДМ. Курс зелени значит уже приближался к сотне. Сто точно он стоил на НГ в московии(да и у нас пока купонов не наштамповали вдесятеро от московского дерева)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 16.06.15
Подякував: 299 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хімзавод в Смоленській області отримав масштабні руйнування після атаки, - аналітики
"У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, за їхніми даними, у зоні вибуху опинилися установки з виробництва аміачної селітри.

"Через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів", - зазначають вони.


Офіційно: "Фламінго" пошкодили цех російського ракетного заводу у Воткінську – супутникові знімки
Український удар далекобійними крилатими ракетами "Фламінго" пошкодив об'єкт на російському ракетному заводі у Воткінську, написав Генеральний штаб ЗСУ.

Він підтвердив, що у результаті ураження сталось руйнування виробничого цеху №22 на підприємстві. Атака по заводу в Удмуртії сталась у ніч проти 21 лютого.

"Фуфломінго" (с) ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13435
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:41

Берьозкє

  барабашов написав:У тебя с памятью всё ок?
Где доллар в 91м году(даже не в декабре) стоил 60коп?
Ты его в то время хоть один купил?
ПыСы. В ноябре курс налички был около 50руб/ДМ. Курс зелени значит уже приближался к сотне. Сто точно он стоил на НГ в московии(да и у нас пока купонов не наштамповали вдесятеро от московского дерева)

в "Берьозкє" по курсу Внєшєкономбанка за імпортні джинси з лейбой Tysa
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42417
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1632 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:55

  stm написав:
  andrijk777 написав:
  stm написав:Давайте з вами про друк грошей. Видобуток коштує коштів? 5 і 10$, то у Саудитів,

У Саудитів 3$ добуток і 0$ транспортування. В 2014.
Зараз десь 4$ і 0$.

Андрію, якщо ви вірите у такі цифри у 2025 році, коли інфляція $ це 7% мені вас шкода. Навіть Сауди зрозуміли що капіталізм то не безкоштовно )

0,73%
2,08%
2,11%
1,91%
2,29%
1,36%
7,04%
6,45%
3,35%
2,89%
*2,70%
Інфляція долара за останні 11 років.
Всього 38%.
Мені шкода вас, ви живете фантазіями, я - реальними цифрами.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:56

  Banderlog написав:Зовнішній борг до ввп рф близько 20 процентів. Но збанкрутує рф раніше України.

Чем меньше долгов, тем менее заинтересованы кредиторы в устойчивости должника.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9335
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6518 раз.
Подякували: 21739 раз.
 
Профіль
 
136
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:58

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Доллар к дереву когда будет хотя б 200?
На момент розвалу совка- доллар був 60 копійок....
Але чомусь совок то розвалився
Чому копія совка не може розвалитись при доларі в 70-80?
Чому обовязково має бути 200

У японцев иена - еще в 10 раз меньше стоит. Когда развал ожидаем?..
_hunter
 
Повідомлень: 11621
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 18:59

  stm написав:Ви на кого спираєтесь? я на неулюбленого вами Ліпсіца, і у нього є давні дані, тому що його просили рахувати Тюменьські скважини, ті які рятували бюджет есересер у 60х. А він маючи данні далеко не 60х, він гарний економіст, який мав доступ до звітності до експлуатації, казав про те що зараз з них все важче добувати і дорожче ) ви, то як Саудівська і 0$ за доставку, і 4$ за видобуток ) навіть у 60х роки це не так, у 2025 році прям взагалі треш, а ви не ЛАД з есересер )
Починали ми що друк фублів - два пальця. Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))

Я нічого не зрозумів що ви тут написали.
Ну і ладно...
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7423
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 19:10

  andrijk777 написав:
  stm написав:...... Наразі ви вже чомусь у цьому не переконані, хоча друкуй Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн., навіть нафтовидобувній було не жалко налити 4 трл. з ковіду ще ))) але щось перейшли на видобуток 5-10$, то як з друком рік тому - гімно-питання )))

Я нічого не зрозумів що ви тут написали.
Ну і ладно...

Так все понятно, вроде:
>>> Самольоту 700 млрд., РЖД 4 трлн.
Значит: еще 2-3 недели - и всьо.

Хотя - слухи ходят, что "кубышки" еще на 15 месяцев точно хватит...
_hunter
 
Повідомлень: 11621
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16907169081690916910>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227759
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1153855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6945)
26.02.2026 18:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.