Чет 26 лют, 2026 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Скільки років потрібно працювати, щоб купити квартиру в різних містах України

Щоб купити однокімнатну квартиру у Львові, Луцьку й Ужгороді необхідно відкладати повну середню річну зарплату протягом 8–8,5 років, а у Києві – 7,7 року. Для порівняння у Харкові ця цифра складає 3,5 року, а у Дніпрі – 4,5 року.

Наразі найбільш доступне житло у прифронтових регіонах. У Запоріжжі середня однокімнатна квартира «коштує» 2,4 року заробітку, а в Миколаєві – 3,4 року.

Яка ситуація на ринку оренди

У Харкові оренда однокімнатної квартири в середньому «з’їдає» приблизно 20% середньої зарплати, у Києві – близько 50%, у Львові – 60–80% залежно від професії, в Ужгороді – до 80%, а для касирів, продавців та барист ця цифра може сягати й 96–98%.

https://www.village.com.ua/village/city ... wWrLcNYvww
Чет 26 лют, 2026 19:14

Ккц, ти в курсі, яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?
Чет 26 лют, 2026 20:16

  Frant написав:яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?

Тисяч 70 мінімум?
Чет 26 лют, 2026 20:18

  Frant написав:Ккц, ти в курсі, яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?

"Шапки ламати", як ти написав - ти ж спалився, московитське
Це видалили, але я встиг прочитати

То давай, накати стаканюру самогона и напиши, какая медианная ЗП в Киеве
У тебя же офигеть сколько регалий, после пары-тройки стаканов самогона ))
Чет 26 лют, 2026 21:12

  Кочевник написав:
  Frant написав:яка медіанна ЗП в Києві! В реальному Києві?

Тисяч 70 мінімум?

Які ще є думки?
Чет 26 лют, 2026 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:чернігівський бобік, не рязанський!


чернігівські мали вчити класичну українську літературу

У Вільні, городі преславнім,

Оце случилося недавно,

Ще був тойді... От як на те

Не вбгаю в віршу цього слова...

Тойді здоровий-прездоровий

Зробили з його лазарет,

А бакалярів розігнали

За те, що шапки не ламали

Діалог: Шрам обурюється цим фактом: «І така завелась смілость у вражих мугирів, що їде значний козак улицею, ніхто й шапки не ламає» Panteleimon Kulish. Chorna Rada
