Banderlog написав:Якщо теперішні гірші то так треба було миритись в 22му.
не тільки умови угод але і обставин навколо Можуть бути "файні умови по лбз", без обмежень чисельності та номенклатури озброєнь зсу, але де тоді буде це лбз, ким заповнювати ЗСУ і за що купувати навіть патрони ?
так само і для України, ціною +/- стабільного фронту є втрачене майбутнє
Здаватись треба було 24.02.22?
Здаватись? Коли ворог готовий був без бою відступити до кордонів станом на 24.02.2022 - це називається здаватись? Тоді зупинка по лінії зіткнення після втрати тисяч кілометрів квадратних території і життів, на яку сьогодні вже нарешті готовий Зе, це як називається?
fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.
Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?