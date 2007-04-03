|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:31
vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1079
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 16:22
SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: airmax78 написав:
Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.
Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 345
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 679 раз.
- Подякували: 124 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:53
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав:
Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
Альти , навіть трупи типу DOT APT та інші, відскочили за день на 20+% і дали гарно заробити)))
А ви позитив краще на річному таймфреймі шукайте))))
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 1079
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 458 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|120584
|263250555
|
П'ят 27 лют, 2026 13:50
Ірина_
|
|7978
|23745938
|
П'ят 22 гру, 2023 23:55
Hotab
|
|6
|156608
|
|