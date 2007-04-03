RSS
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 17:31

  killerbean написав:Квартиры - это уже не модно. Тут народ уже почки на барахолке продает. Всего 3 бетховена.

Старожилы ветки, помните, времена были.....
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 08:31

  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.

Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.

Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 16:22

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:
  airmax78 написав:Згадуємо комради, що я казав десь рік тому: дешевше 100К не продавати. І ось воно. Нажаль мене витряхнули ще по 43К. А заходити по 60+ (я більше біржам не довіряю - хотів перезайти на Революті, а там курс продажу значно вищій ніж на біржах) - жаба задавила. Ось, тепер спостерігаю за польотом. Прикро. Але що поробиш. Чекаємо на криптозиму.

Ну ось ви і дочекалися криптозиму. Все, як і хотіли.

Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))


Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 14:53

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:Як у більшості випадків - навпаки після вашого посту на ринку трохи позитива))) пишіть частіше)))


Не бачу позитиву. Якщо ви про звіт Нвідіа, то сильно він не допоможе крипті. Зараз ціна ходить від зон ліквідності шорт/лонг.
Хоча, бачу, що біток 5 місяців підряд закриває червоною місячною свічкою, а ефір вже 6 місяців підряд. Навіть, у 2025 році ефір лише 5 місяців поспіль був червоний (грудень 24-квітень 25). Ще й березень закриє червоною, буде 7 місяців червоних підряд. Йдемо на рекорди))

Альти , навіть трупи типу DOT APT та інші, відскочили за день на 20+% і дали гарно заробити)))
А ви позитив краще на річному таймфреймі шукайте))))
