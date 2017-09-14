ЛАД написав:... Интересная заметка. Рекомендую шаману для снятия розовых очков.
ми вже бачили, як американці нафту в Саудівській Аравії видобували... наче саудити не дуже жаліються.
як там успіх в соціалістів в Венесуелі був? як націоналізували нафту, то відразу дупа й настала?..
зараз подивимось, що в американців вийде - гірше не буде...
1. Saudi Aramco, официально известная как Saudi Arabian Oil Company, возникла на базе Arabian American Oil Company, основанной в 1933 году, и была национализирована правительством Саудовской Аравии в 1988 году. Тем не менее, успешно работает. 2. "успіх" в соціалістів в Венесуелі" объясняется, в первую очередь, неумной, мягко говоря, политикой этих самых социалистов и политикой Запада. 3. Африка уже за несколько столетий "надивилась" на "цивилизационую роль" Запада. А "гірше не буде" мы уже тоже попробоали. Гірше, может, и не стало, но и краще тоже.
Очень боюсь, что если бы не страх перед СССР после 2МВ, Европа могла бы не увидеть никакого плана Маршалла.
Shaman написав:почнемо з простого - кому належить обленерго де ти працював? чи не дотичний, тобі про це не казали?
приватники (іноземні) побудують АЕС - коли будуть знати, що не буде ПСО продавати населенню еенергію по 1 коп...
коли приватизують спиртзаводи, в бандерлогів зникне й безакцизний "чорний" спирт - це вже проблема взагалі .
олігархи зараз й близько не мають того впливу. ІВК взагалі у "відпустці". РЛА теж значно втратив свій вплив... епоха олігархів закінчилась. приятелі Зе можливо й спробують побудувати з=щось своє, але гадає - їм не дадуть...
не встигли прихватизувати наслєдіє клятого совка (шаман не одобряє), але присмоктатись (шаман одобряє)
andrijk777 написав:Тобто з нафти за 20$ і нафти за 60$ виходить дизель однієї ціни. Пофіг яка ціна нафти - дизель ми продамо за будь-яку ціну.
А! Внутрішній ринок! А чому тоді в Польщі ціна бензину в 2 рази вища ніж в РФ? Польща ж може купити нафту за 60$ і так само зробити свій бензин/дизель за таку ж ціну як в РФ. Але ні, цього немає і близько.
І головне - від перестановки доданків сума не міняється. Якщо середня собівартість - 40, то які б схеми ви не придумували - надприбутків ви не отримаєте. А РФ по факту отримує надприбутки з нафти.
Вы не признаете, что средняя себестоимость нефти в РФ в промежутке 40-50$ за баррель, как утверждает stm. Утверждение stm можно как-то проверить. Крайние данные, которые нашел в сети, Росстата за 4-й квартал 2023. Это 31.326,5 руб за тонну. Причем в некоторых источниках утверждают, что это значение себестоимости без учета начисленных налогов. Я так понимаю, как минимум без учета НДПИ. 1 тонна нефти Urals = 7,28 баррелей https://pronpz.ru/calculator/barrel-tonn.html Доллар к рублю в 2023 году В начале года: 10 января 70,3002 В конце года: 30 декабря 89,6883 Получите прикидочное значение себестоимости самостоятельно.
Ваша очередь показывать раскладки, на которых строится ваше отрицание. А также раскладки по утверждению, что РФ получает сверхприбыль Потом можно будет задуматься над вашими "почему".
fler написав:Schmit, чи вистачить тобі клепки, щоб зрозуміти, що на рф є набагато цікавіші цілі, ніж світло Бєлгорода і маскви? Наприклад, нпз, аеродроми, підприємства військового призначення тощо. Дивно, що Schmit чомусь не помічає, як по ним прилітає.
Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?
Schmit написав:Заявлені у серпні темпи виробництва фламінгів перевищують темпи виробництва московитами калібрів, Х101 та іскандерів разом узятих. Порівняти за пів року прості цифри - кількість ударів, нехай навіть невдалих, з нашої сторони - фламінгами та з їхньої - іскандерами/калібрами/Х101 клепки вистачить?
_hunter Болгарія. Їм надто добре жилося за СРСР. В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід. Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
Вы знаете, не буду спорить, но по вашим данным себестоимость выходит примерно $50 (при курсе 80руб. за долл. - сегодня примерно такая же - 76,4678). Если это ещё и без НДПИ, то, простите, откуда доходы РФ от торговли нефтью? Зачем санкции, зачем наши обстрелы НПЗ, борьба с теневым флотом? При таких цифрах они уже давно работают себе в убыток. Отрасль приносит не доходы, а расходы. Так пусть себе работают. Чем больше, тем лучше (для нас).
flyman написав:татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні
З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
andrijk777 написав:_hunter Болгарія. Їм надто добре жилося за СРСР. В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід. Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.