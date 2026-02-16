RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Частині українців не підвищують
пенсії через «абсурдні...

Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:32

Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні...

Пропонуємо до обговорення:
Березнева індексація пенсій передбачає підвищення виплат у межах від 100 до 2595 грн, однак вона не вплине на значну частину пенсіонерів, зокрема тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Дивися повний текст
Частині українців не підвищують пенсії через «абсурдні схеми» — Гетманцев
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100814
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як перевозити золото та інші дорогоцінні метали через кордон
R2 » П'ят 20 лют, 2026 18:20
1 331
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 лют, 2026 18:20
grishazahid
«До наступної пенсії»: Укрпошта планує видавати кредити...
R2 » Пон 16 лют, 2026 16:15
1 296
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 лют, 2026 16:15
Ірина_
Чому Німеччина депортує українців, які приїхали...
R2 » П'ят 13 лют, 2026 17:03
1 2343
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 лют, 2026 17:03
pavelpr20171961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.