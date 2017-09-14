|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:25
andrijk777 написав: flyman написав:
татишо, латентний сіньізіньпіновець, ти ще розкажи про електрокали найелектрокарніші і ніразу не опасні
З електричками там пропасть. Німці фактично згорнули розвиток електричок бо зрозуміли що програють конкуренцію з Китаєм. Ще років 10 на ДВЗ потянуть, а потім здохнуть. Ну не здохнуть повністю(АвтоВАЗ ж не здох), просто експортувати окрім Європи нікуди не зможуть.
Перейдуть у суто преміум сегмент
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:37
Так в Китаї преміум також є і не гірше БМВ.
Я читав що вже є батареї на 2200км на одній зарядці. Поки що дуже дорогі. Але років за п'ять їх поставлять на китайські "преміуми" і всі ці Мерси і БМВ остаточно вмруть.
Додано: П'ят 27 лют, 2026 20:39
andrijk777 написав:_hunter
Болгарія.
Їм надто добре жилося за СРСР.
В 1989 халява закінчилась, а для людей відкрилось вікно можливостей і вони валять на Захід.
Я думаю що якщо ми вступимо в ЕС - у нас буде ще гірше в цьому плані. Але наші зарплати/пенсії точно зростуть а люди точно стануть жити краще.
зарплати/пенсії точно зростуть.
Вопрос, не зростуть ли расходы ещё сильнее.
"люди точно стануть жити краще" - які? Которые уедут на работу на Запад?
Вы же написали: "у нас буде ще гірше в цьому плані".
fler написав:
клепки не вистачило?
Schmit написав:
А можна "по данным украинских мониторинговых ресурсов" порівняльну таблицю ударів фламінгами vs калібрами/іскандерами/Х101 за пів року?
)))
От навіщо стрілки переводити?
Я ж Вам
задав просто риторичну задачку, виходячи з заявлених владою темпів виробництва порівняти кількість ударів за пів року фламінги vs іскандери/Х101/калібри разом узяті
.
Нагадую ще раз умови задачки для особливо
обдарованих: станом на серпень 2025, "211 вже виготовлено, плюс 1 щодня, а з жовтня плюс 7 щодня"
- це значно більше, ніж москалі виготовляють своїх вищеназваних ракет.
ЛАД написав:
Вы знаете, не буду спорить, но по вашим данным себестоимость выходит примерно $50 (при курсе 80руб. за долл. - сегодня примерно такая же - 76,4678). Если это ещё и без НДПИ, то, простите, откуда доходы РФ от торговли нефтью? Зачем санкции, зачем наши обстрелы НПЗ, борьба с теневым флотом?
При таких цифрах они уже давно работают себе в убыток. Отрасль приносит не доходы, а расходы. Так пусть себе работают. Чем больше, тем лучше (для нас).
Как я понимаю, спор между оппонентами возник относительно средней себестоимости нефти. Ваша ремарка лежит в другой плоскости - доходы от торговли нефтью (экспорта). Я уже писал, что, как по мне, тема сложная. Надо знать себестоимость нефти по каждому месторождению (скважинам), сколько тонн добывается в каждой точке. НДПИ возможно гибкий налог, может начисляться по индивидуальным формулам. Никто не привел значения минимальной и максимальной себестоимости, размеров добычи по этим значениям. Сколько поступает на внутренний рынок в разрезах себестоимости, сколько на внешний.
Schmit написав:
"Донецькуобластьневіддамо".
Тобто ти, напряму, підтримав удари фосфором ... бо потрібно було віддати область ...
Чудово, тебе можно бити по мармизі ...
PS. Не забудь потицяти кнопель "жалоба"
pesikot написав:
Тобто ти, напряму, підтримав удари фосфором ... бо потрібно було віддати область ...
Ти, як завжди нічого не зрозумів. Розжовую. Це натяк, що ситуація на Донбасі йде по тому ж сценарію, що і "курськскорообміняємона".
Ну, молодцы, наверное
Сама ракета, як відкрито заявили розробники заснована на зенітній ракеті 48Н6 (була створена ще за часи СРСР) від російського С-400.
но вопрос же, как обычно - в количестве...
_hunter написав:
Вышла сегодня ретроспектива по одной стране. Любителям "персональных цифр" и "я не закроюсь" посвящается...
…В маленьких городах вполне можно снимать фильмы ужасов
...
Страна находится на первом месте в мире по сокращению населения
...
Три журналиста отказались от встречи со мной, объяснив, что их уволят просто за один факт общения с российской прессой.
притягнув руську пропаганду й що хочеш почути? бачите, в Україні розповідають, що в нас перше місце про скорочення, але схоже пропагандони це пишуть про кожну країну
зате на Раші можна знімати трілер, в реальному житті, якщо оператор не встигне відійти до питання місцевих - "ты че пялишься?"
спілкуватися з руськими пропагандонами - себе не поважати, журналістів на Раші НЕМАЄ...
